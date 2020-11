Christmas in the Park: una alternativa divertida durante la pandemia

Las festividades no serán los mismo este año debido a la pandemia, sin embargo, organizadores de Christmas in the Park en San José, ofrecerán una forma diferente para que las personas disfruten del evento evitando así contagios por coronavirus.

Esta temporada navideña, las personas podrán hacer recorridos desde sus autos y podrán ver atracciones como un tren que estará en movimiento desde la Plaza de Cesar Chávez, donde han pasado los últimos 40 días festivos, hacia History Park para Christmas in the Park 2.0.

“Sabíamos que podíamos crear algo mágico durante uno de los momentos más difíciles que jamás hayamos experimentado”, dijo Jason Minsky, director ejecutivo de Christmas in the Park.

Esa magia navideña está impulsada por 160.000 luces más en 18 millones de colores.

“A algunas cosas agregamos un túnel de píxeles de 320 pies y un bosque de píxeles”, dijo el ingeniero de exhibiciones J.R. Mattos.

Y es interactivo. Durante el recorrido de una milla y media, puede sintonizar la música en la radio de su automóvil y escuchar a los personajes hablar mientras conduce.

También disfrutará de mega árboles, arcos de copos de nieve y torres de luz en la exhibición de $ 1 millón.

Es la mayor expansión desde que Christmas in the Park abrió por primera vez hace 41 años, pero con una pandemia que proyecta una sombra, este año habrá menos visitantes.

“El año pasado tuvimos algo más de 650.000 visitantes. Este año esperamos que pasen unos 200.000 ”, afirma Minsky.

Es más pequeño y reinventado, pero durante este año lleno de desafíos, Christmas in the Park todavía apunta a alegrar las vacaciones.

Para realizar el recorrido, debes registrarse con anticipación en línea en christmasinthepark.com. El costo es de $ 10 o $ 20 por automóvil, dependiendo de la fecha en que decidas visitar la atracción.

El evento se abre al público la próxima semana el 27 de noviembre.