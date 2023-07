CHP en el Área de la Bahía con el tiempo de respuesta más largo del 911 en California

Un nuevo informe nacional reveló serios problemas con los centros de llamadas del 911 en todo el país.

Datos que hacen eco a los problemas que le presentamos hace un par de semanas, sobre el sistema del 911 de Oakland que tiene el segundo peor tiempo de respuesta en el estado.

La división Golden Gate de la patrulla de caminos, tiene un tiempo promedio de respuesta a llamadas del 911 de casi un minuto. Ese es el tiempo más largo de todos los 450 centros de llamadas en California, según los datos del estado.

La Unidad de Investigación de NBC Bay Area habló con los oficiales del CHP sobre esta situación y cómo buscan solucionarlo.

La división Golden Gate de la patrulla de caminos está ubicada en Vallejo, responden llamadas de emergencia en carreteras y autopistas en los 9 condados del Área de la Bahía. Si una llamada proviene de ciertas ciudades, entonces el CHP transfiere la llamada a esa agencia local, pero si esa agencia también está experimentando escasez de personal, entonces su despachador debe estar en espera.

Tiempo que el despachador podría estar utilizando para responder otras llamadas.

Según datos estatales analizados por la Unidad de Investigación de NBC Bay Area, este año, el CHP Golden Gate tuvo el peor tiempo de respuesta en California.

Si llamas desde una carretera del Área de la Bahía, estarás en espera un promedio de 57 segundos, cuando el estándar obligatorio del estado es 15 segundos.

Gerardo Serrato, capitán del CHP asegura que uno de los mayores desafíos que enfrentan es la falta de personal luego de que algunos de sus oficiales se jubilaron y además los afectara la llegada de la pandemia.

“La pandemia que experimentamos no nomás nuestra profesión, pero todas las profesiones no, no más en California, pero en todo EEUU y en todo el mundo donde mucha gente estaba asustada de salir de su casa, de salir a trabajar”, dijo Serrato.

El oficial dijo que la pandemia limitó la capacidad de la agencia de poder salir y reclutar, de hablar con el público, pero esta situación no solo se limita al estado dorado.

La Asociación Nacional de Números de Emergencia y Carbyne, una compañía de comunicación de emergencia, dicen que esta crisis se presenta en todo el país.

EL 82% de los centros de llamadas del 911 informaron tener poco personal y dificultades para contratar y retener a los despachadores. También muestra que un número significativo de centros no están familiarizados con la tecnología emergente diseñada específicamente para resolver esos problemas.

Luego del personal, la tecnología desactualizada es otro problema recurrente en todo el país.

El 60 % de los encuestados, dijeron que sus centros experimentan fallas técnicas regulares similares a los problemas técnicos en Oakland hace unas semanas.

Donde durante unas 30 horas, las llamadas al 911 en Oakland tenían que ser enrutadas a través de otra agencia, o los despachadores de Oakland tenían que tomar las llamadas con lápiz y papel.

En vallejo, el capitán Serrato le hizo a NBC Bay Area un recorrido por el centro de llamadas del CHP donde algunas de las llamadas recibidas no eran emergencias reales.

“Accidentalmente los niños o las niñas a veces llaman al 911 y son más llamadas que nuestras operadores tienen que contestar”, indicó Serrato.

O llamadas de personas preguntando por las condiciones del tiempo o si hay algún cierre en las carreteras, aseguró el capitán Serrato.

Jill James, supervisora en el centro de llamadas dice que esas llamadas pueden tomar un tiempo de hasta un tercio del tiempo de los despachadores.

“Algunos llaman para solo decir que están atrapados en el tráfico”, afirmó James.

El capitán Serrato confía en que los tiempos de respuesta de la patrulla de caminos disminuirán y considera que concientizar al público sobre el uso adecuado del sistema 911 es un factor importante para lograr el objetivo y también, reclutar a más personal.

“Estamos yendo a escuelas , estamos yendo a diferentes lugares a diferentes tiendas para poder hablarle al público a que tenemos muchas aplicaciones para que la gente pueda venir a hablar con nosotros”, aseveró Serrato.

El estado está trabajando en una nueva tecnología para reemplazar los sistemas obsoletos de emergencia 911.

La nueva iniciativa se llama "Próxima Generación 911" pero todavía necesita personal para instalarlo y operarlo, lo que, según expertos de la industria, es uno de las múltiples factores que atribuyen al retraso de su despliegue.