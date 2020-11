Chef dominicano comparte su cultura afrolatina

No hay duda que la comida nos conecta, incluso en tiempos de pandemia. Y en Oakland encontramos a un chef dominicano que está educando sobre su cultura afrolatina, un platillo a la vez.

“Yo empecé cocinando en la cocina con mi mamá, viéndola a ella cocinando y a mi abuela”, dijo Nelson German.

Ese sazón dominicano despertó la curiosidad culinaria del chef, quien es fiel creyente de que la historia puede servirse sobre la mesa.

“Yo quería conectar más con la cultura mía, entonces yo cocinaba más dominicano, un pollito cubano, afrolatino y yo ví que a la gente le gustaba más eso”, dijo German.

Esa conexión con sus ancestros africanos y dominicanos fue su motivación para abrir Sobre Mesa, un bar y restaurante en el corazón de Oakland, que fusiona sabores.

“Tenemos el guineo, el ron, el jerk spice, esos son sabores que se encuentran en el caribe”, dijo el chef.

Y aromas con los que transmite miles de años de historia y fusión cultural.

“Mucha gente se olvida de la parte africana que está en la cultura de nosotros, de la comida, de la música, no podemos olvidarnos”, dijo German.

En la cocina de Sobre Mesa, los condimentos fuertes no faltan. Las llamas cocinan a la perfección la carne y las especias de cada una de sus creaciones.

Con 21 años de experiencia culinaria, el chef asegura que no hay mejor manera de educar sobre su cultura que a través de sus platillos.

“Enseñando esa cultura con comida, y el ambiente, la música todo. Que educa a la gente algo diferente pero que se sienta familiar. Nunca nos tenemos que olvidar de dónde venimos, de los taínos, de los españoles y africanos”, dijo German.

Ese mismo espíritu le ayudó a salir adelante cuando a solo nueve días de la apertura del lugar, tuvieron que cerrar por la pandemia. Ahora ya volvieron a operar y con más fuerza dicen.

“Vamos a enseñarle a la gente y si les gusta, aquí vamos a estar”, él dijo.

Y no hay mejor comunidad que los acoja para lograrlo, que la diversidad del Área de la Bahía.

“Haciendo esto aquí en Oakland es más importante porque hay muchas cosas pasando aquí. Este es el centro del fight of the movement. Y enseñándole a los menores, a los nenes y a las nenas, que you can live in a good world, you can live in a safe world. Nunca se olviden de donde tú vienes”, dijo German.

Sobre Mesa está ubicado en 1618 Franklin Street, a pocas cuadras de 19th Street BART. Está abierto los jueves a las 5 p.m. a las 10 p.m., viernes a las 5 p.m. a medianoche, sábado a partir de las 9 p.m. hasta la medianoche.

Para obtener más información, visite sobremesaoak.com.