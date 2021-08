CDC: maestro no vacunado habría provocado brote de COVID-19 en escuela del condado Marín

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dieron a conocer el viernes un reporte sobre un brote de COVID-19 registrado en una escuela primaria del condado Marín.

El brote habría ocurrido cuando una maestra que no se encontraba vacunada sintió síntomas en mayo y asumió que tenía alergias, indicaron los CDC.

A pesar de que la escuela requería que utilizara mascarilla, se la quitó para leer en voz alta y días después la mitad de sus 24 estudiantes dieron positivos al mortal virus.

La tasa de infección en las dos primeras filas del aula, más cercanas al maestro, fue del 80%: ocho de cada 10 estudiantes.

La mayoría de los estudiantes contagiados fueron menores de 12 años quienes por el momento no pueden recibir la vacuna.

A su vez, estos niños contagiaron a sus padres y hermanos, lo que aumentó la cifra de contagios a 26.

Según el Mercury News, en la escuela solo había dos maestros que no se había inoculado, incluyendo el que dio positivo al virus.

El medio indicó que más de la mitad de los miembros de las familias contagiadas no estaban vacunados, sin embargo, tres de los padres enfermos sí lo estaban.

"Es seguro decir que el caso índice era una persona no vacunada que era elegible para ser vacunada", dijo el Dr. Matt Willis, oficial de salud pública del condado, a Mercury News. “Todos los casos son personas no vacunadas. Eso incluye a las personas que eran elegibles para ser vacunadas pero no lo estaban y las personas que no eran elegibles para ser vacunadas, en virtud de la edad ".