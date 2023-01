Mujer muere arrollada en la autopista 580 en Castro Valley

Todos los carriles se reabrieron en el conector entre la Interestatal 580 y la Interestatal 238 el lunes por la mañana en el condado Alameda luego de un accidente mortal que involucró a un peatón, según un portavoz de la Patrulla de Caminos de California.

Un carril en dirección este se cerró alrededor de las 5:10 a.m., luego del informe del accidente, dijo el portavoz de CHP, Daniel Jacowitz.

Un Honda SRV negro conducido por un residente de Castro Valley, de 71 años, chocó con una residente de Turlock de 28 años, quien fue declarada muerta en el lugar, dijo Jacowitz.

El conductor permaneció en el lugar y no se cree que la intoxicación sea un factor en la colisión.

Jacowitz dijo que la víctima había salido de un Chevy Malibu blanco cercano que todavía estaba ocupado. Jacowitz dijo que no estaba claro exactamente por qué había salido, pero que el automóvil no estaba averiado. Inicialmente, no se cree que la violencia doméstica u otra disputa estén involucradas, aunque la investigación está en curso.

"Este es un incidente muy trágico y triste, algo que posiblemente podría haberse evitado", dijo Jacowitz. Dijo que CHP le está recordando al público que caminar por las carreteras es intrínsecamente peligroso y que debe evitar hacerlo.

El carril en dirección este en el conector de la Interestatal 580 estuvo cerrado durante unos 90 minutos mientras se realizaba la investigación.