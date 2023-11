Cientos de casos podrían ser reabiertos tras escándalo en la policía de Antioch

En el 2007, Christian Gutiérrez y su hermano estaban celebrando el Cinco de Mayo cuando asegura que su auto fue detenido y rodeado por al menos cinco patrullas de la policía de Antioch en el área de Lone Tree.

“Respondimos en la manera que ellos querían y no resistimos para nada”, dijo Christian.

Lo qué pasó después, aún al día de hoy, se mantiene tatuado en su memoria.

“A mí me bajaron y me tiraron al suelo, y el policía que me agarró a mí me puso su rodilla en mi cabeza hacia el concreto y entonces quedé yo posicionado mirando hacia abajo de mi troca, y pude mirar a mi hermanito que los policías ya para entonces lo habían bajado de la troca y yo miraba que lo levantaban su cuerpo de arriba a abajo y lo estaban arrastrando como si fuera un mono de peluche, yo me sentía sin poder hacer nada”, recordó Christian.

Tras la paliza, Christian afirma que los oficiales se dieron cuenta de que su hermano era un menor de edad y, asegura que entonces, cambiaron su actitud, dejaron ir a su hermano menor y él fue llevado a la estación de policía donde lo encarcelaron por una noche, alió al día siguiente con un cargo por manejar bajo la influencia.

“Nunca me llevaron a la corte, nunca, pero se quedó el DUI en mi récord y siempre en mi corazón supe, que no me llevaron a la corte porque sabían que habían golpeado a mi hermanito menor de edad”, expresó Christian.

El joven dijo que las heridas de su hermano tardaron meses en sanar, pero el trauma de aquel día no lo han olvidado, y explica que desde entonces se sintió vigilado y nunca reportó lo ocurrido por temor a represalias por parte de los oficiales.

Por años no compartió ni siquiera con su mamá el peso que carga sobre sus hombros hasta que, 16 años después, en abril del 2023, se hizo público una investigación contra el Departamento de Policía de Antioch.

“Christian me toca mi puerta de mi recámara y me dice ´mamá ¿ya escuchaste?´, ¿escuché que?, hay un escándalo con el Police Department de Antioch y le digo ´¿qué clase de scandal? me dice ´un text escandal´”, contó Rosalba Zendejas, madre de Christian. “Y mi hijo se me quedó mirando, pero lo que vi en Christian en ese momento fue como una luz en su cara, esa luz que yo vi en mi hijo fue como un comfort”.

En abril del 2023, investigaciones del FBI destaparon una cadena de mensajes de texto en que múltiples oficiales de la policía de Antioch mantenían conversaciones racistas y que desencadenó un efecto dominó que alcanzó a la fiscalía del distrito.

“El impacto de este escándalo es masivo y casi imposible de medir, ya que las investigaciones ponen en duda todos los arrestos y casos en que estos oficiales estuvieron vinculados”, dijo Simon O´Connell, asistente en jefe de la fiscalía del distrito del condado Contra Costa.

Esta falta de credibilidad entra en una ley relativamente nueva en california llamada el Acto de Justicia Racial, que tras su implementación en enero del 2021 busca permitir a las personas acusadas o condenadas por un delito, pedir que se reevalúe su caso si se cree prejuicios o discriminación por su raza, etnia u origen fueron usadas contra su caso.

“Tras el número de oficiales investigados por mala conducta y racismo en Antioch, se cree que podrían ser cientos los casos que deban reevaluarse bajo este acto”, aseveró O´Connell.

Los mensajes tenían contenido homofóbico, y observaciones racistas hacia el jefe de la policía Steven Ford.

Iniciando desde los casos con cargos de felonías y hasta incluso paradas de tráfico que realizaron oficiales de la policía investigados hace años, casos como el de Christian.

“Me siento como liberado, que ahora hay pruebas de corrupción, yo siempre he sabido que hay corrupción, pero ahora con esto me siento que ahora hay más change de que no puedan negarme lo que me pasó a mí y a mi hermano”, añadió Christian.

Desde que salió a la luz el escándalo de los mensajes de texto racistas entre los oficiales de Antioch, Christian y su familia han logrado recolectar más reportes y evidencias de lo que ocurrió ese Cinco de Mayo del 2007.

Telemundo 48 intentó hablar varias veces con la policia de Antioch, pero no respondieron a nuestras peticiones.