Capellanes brindan consuelo a familiares y residentes tras mortal tiroteo en San José

Decenas de personas continúan visitando el altar instalado en el Ayuntamiento de San José para rendirle tributo a las 9 víctimas del mortal tiroteo en las instalaciones del VTA.

Capellanes de la Organización Billy Graham han acudido al lugar para brindar apoyo y escuchar a familiares y residentes afectados por esta tragedia.

"No estamos aquí para arreglarlos. No hay forma de solucionarlo. Pero queremos que sepan que no están solos en esto. Y tenemos orejas bastante grandes y un hombro para llorar si es necesario”, dijo Steve Ballinger, vocero de la organización.

Así como Ballinger, más de una docena de capellanes de distintas partes del país, ofrecen consuelo a quienes acuden al altar.

En cuanto a la investigación, autoridades aún intentan armar la secuencia de los hechos para buscar respuestas a las interrogantes que aún existen.