Candidatos del Distrito 3 de San José organizan un foro comunitario semanas antes de las elecciones

Se llevó a cabo un foro comunitario el jueves en San José por candidatos que compiten por el puesto vacante del Distrito 3 para discutir sus planes sobre cómo planean ayudar a los pequeños negocios en el centro de la ciudad.

La Directora Ejecutiva de la Coalición Latina de Silicon Valley, Gabby Chávez López, y Anthony Tordillos se reunieron con la Cámara de Comercio y la Asociación del Centro de San José para discutir sus planes.

Tordillos dijo que planea proponer impuestos más bajos y encontrar formas para que los posibles dueños de negocios abran un establecimiento. Agregó que quiere facilitar que las personas obtengan un permiso para administrar un negocio en el centro de la ciudad.

"Yo creo que los pequenos negocios son la fuente de nuestra ciudad," dijo.

Chávez López dijo que quería encontrar formas de hacer que los recursos fueran más accesibles para las pequeñas empresas de la zona.

"Necesitamos una sistema de apoyo involucrando a organizaciones locales para proveerles recursos", dijo.

El escaño del Distrito 3 quedó vacante después de que el exconcejal Omar Torres fuera acusado y enfrenta cargos de delitos sexuales con menores.

Inicialmente, Torres se había declarado no culpable de tres cargos por agresión sexual infantile. Despues, la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Santa Clara informó que Torres cambió su declaración de no culpable y ahora no refuta los cargos que se le imputan.

El exfuncionario era investigado por conducta sexual inapropiada con un hombre que presuntamente lo estaba extorsionando.

Tras la investigación de Torres, muchos en la comunidad dijeron que quieren un candidato que sea confiable y que no tenga nada que ocultar.

También dijeron que quieren un representante que aborde las inseguridades que enfrentan.

"Acá siempre está la inseguridad hasta el dia de hoy no puedo dejar la puerta abierta sin echarle seguro porque de todas maneras por más que pareciera que se ha calmado siempre se escucha cosas de que robaron o le robaron la cartera siempre se escucha ese tipo de cosas", dijo Helen Almada, dueña de negocio en la calle Willow.

Chávez López dijo que espera que los dueños de negocios a lo largo de Willow Street se sientan vistos.

"Me quiero cerciorar de que los pequeños negocios no se sientan invisibles y aparte de tener el apoyo del concilio tambien creo que trayendo organizaciones locales ayudan a pequeños negocios con recursos", dijo.

Tordillos dijo que está comprometido a ayudar a los dueños de negocios a lo largo de Willow Street y ya se ha reunido con muchos para ver dónde puede ayudar.

"Ese sector ha sido una de mis prioridades. Yo personalmente he tocado las puertas de la calle willow y seguirá siendo mi enfoque en el futuro. Se que se han visto afectados por todo lo que pasando en un año", dijo.

Solo quedan cuatro semanas para que los constituyentes hagan oír su voz por segunda vez en la elección de su concejal. A principios de año se llevó a cabo una votación que requirió una segunda votación.