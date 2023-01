Campos agrícolas en el Condado Sonoma están bajo el agua

Con estas lluvias e Inundaciones que se han registrado en el estado, una de las áreas más afectadas es la vinícola. En el condado Sonoma varios campos agrícolas están bajo el agua.

Los campesinos quienes dicen no saben cómo podrán pagar sus gastos. Recorrer gran parte del condado Sonoma es ver un mundo bajo agua incluyendo decenas de campos agrícolas

"Desde que comenzaron las lluvias no hemos recibido ningún pago", asegura Anabel Garcia, campesina. Y es que ella no es la única. Según la organización Jobs With Justice, más de 10 mil campesinos no han recibido pago alguno desde que comenzaron las tormentas

"Y en la temporada pasada no fue muy buena recibimos unos 400 $ entonces no tenemos ahorro", dijo Anabel.

Y con estas condiciones climáticas que se espera duren hasta la semana que viene la situación es preocupante. Los campesinos han protestado por años estas condiciones laborales

Este año aseguran seguirán luchando. "Lo que necesitan los trabajadores protesta, huelga. Ellos decidirán", dijo Aura Aguilar de "Trabajos con historia”.