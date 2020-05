Campaña de recaudación de fondos para que estudiantes tengan acceso a internet en Oakland

La ciudad de Oakland, el Distrito Escolar Unificado de Oakland, el Fondo de Educación Pública de Oakland y la organización sin fines de lucro Tech Exchange anunciaron el jueves una campaña para recaudar $ 12.5 millones para acceso a computadoras e internet a todos los estudiantes en Oakland.

La campaña de recaudación de fondos fue presentada debido a la pandemia del coronavirus que obligó a los estudiantes a aprender y participar en clase mientras estaban en casa. Al comienzo de la pandemia, aproximadamente la mitad de los 50,000 estudiantes del distrito carecían de acceso a internet.

Desde entonces, el distrito ha prestado más de 18,000 Google Chromebooks de sus inventarios escolares a estudiantes de toda la ciudad, pero unos 5,000 estudiantes y sus familias aún carecen de acceso a Internet y tecnología informática.

"Conozco a muchas personas de la tercera edad que se están inscribiendo para becas y no cumplieron con una fecha límite por no tener una computadora o no poder pagar el internet", dijo Jessica Ramos, estudiante de Skyline High School.

La campaña ya recibió donaciones de socios filantrópicos como Golden State Warriors, Amazon, Comcast, Verizon y el Kapor Center.

La campaña se basa en un esfuerzo previo de recaudación de fondos por parte del distrito, la ciudad y el Fondo de Educación Pública de Oakland para recaudar aproximadamente $ 4 millones para el alivio de la pandemia general y la tecnología educativa.

La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, dijo que el distrito y la ciudad necesitarían $ 12.5 millones solo para que todos los estudiantes del distrito se conecten a Internet. Se necesitarían otros $ 4 millones anuales para mantener esa infraestructura.

"Hay un pequeño resquicio de esperanza en este momento, es que la gente nunca ha estado más motivada para aprender, para obtener su alfabetización digital", dijo Schaaf el jueves por la mañana. "Todos estamos obteniendo nuevas habilidades digitales debido al refugio en el lugar. Extendámoslas a las personas que más las necesitan".

Autoridades indicaron que han recaudado $ 2 millones de una meta de $ 2.5 millones que permitiría al distrito y a la ciudad proporcionar a todos los estudiantes del distrito acceso a internet y computadoras hasta el final del año escolar.

"Internet debería ser una utilidad pública como el agua, la energía e incluso el sistema de autopistas, para que todos nosotros la usemos", dijo la Superintendente de distrito Kyla Johnson-Trammel. "Hasta que tengamos banda ancha universal en este país, debemos hacer todo lo posible para que Internet esté disponible para nuestros estudiantes".

Puede encontrar más información sobre el fondo en oaklandedfund.org/digitaldivide.