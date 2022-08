Alarmante: campamento de indigentes cerca de escuela causa preocupación en San Francisco

Padres de familia y residentes expresaron su preocupación ante la presencia de un campamento de desamparados cerca de una escuela primaria en el distrito de La Misión en San Francisco.

Los indigentes se ubicaron en 16th Street y Capp Street ocupando una porción de la acera por lo que imposibilitan que las personas transiten por el área.

“Me afecta al caminar y al pasar, porque aquí tomo el bus voy a comprar los comestibles y todo. No se puede pasar. Tenemos que bajarnos por la calle o venirnos aquí y cruzar porque no se puede es una inmundicia”, aseguró una residente que prefirió no ser identificada.

Vecinos dijeron sentirse frustrados ante la supuesta inacción de las autoridades locales.

“Si vas a preguntarle a Hillary Ronen cuántas veces ha venido por casualidad, Nunca”, dijo una residente que prefirió mantenerse en el anonimato.

Por su parte, el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad reconoció el problema y a través de un comunicado dijo:

“Con respecto a este campamento se ha llevado a cabo un trabajo en conjunto con el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Personas sin Hogar y Vivienda de Apoyo y la Medicina de Emergencia del Departamento de Bomberos de San Francisco donde varias personas fueron colocadas en refugios y se les ofrecieron tratamientos residenciales. Seguimos monitoreando la situación para garantizar que la zona siga siendo un paso seguro para la comunidad y los niños.”

Telemundo 48 contactó a la supervisora Hillary Ronen para saber su opinión ante la problemática, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.