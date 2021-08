Cambia su casco por una máscara: hispano es bombero y luchador al mismo tiempo

Ramón Barreto tiene dos pasiones en su vida, ser bombero y luchador, estas profesiones lo han llevado a presenciar las cosas buenas y malas de la vida.

“Cuando primero empecé me tocó el terremoto aquí en San Francisco, trabajé como cuatro días seguidos ayudando en la marina. He rescatado a muchas personas, he tenido la oportunidad de ver nacer bebés, de ver mucha gente que se muere, lo bueno y lo malo de la humanidad”, asegura.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ramón tiene 32 años ejerciendo como bombero en San Francisco y 25 años como luchador conocido con el nombre de Chicano Flame.

Su pasión por las luchas inició desde que era muy pequeño gracias a su abuelo.

“A mi abuelito, le gustaba la lucha libre y nos sentábamos al lado de él a ver las luchas libres en los 70 por la televisión”, explicó.

Pero no fue hasta que vio la oportunidad de practicar lucha libre en una escuela en Hayward que entendió que podía ser luchador.

“Y sí llevo 25 años de ser luchador aquí en el Área de la Bahía, he luchado en México varias veces, en Canadá una vez y en todo California desde San diego hasta Ukiah”, aseguró.

Ahora, a sus 53 años, Chicano Flame se enorgullece haber sido pionero en incorporar esta pieza del folclor mexicano a los espectáculos del Área de la Bahía.

Sin embargo, la pandemia lo alejó por un largo tiempo del ring, aunque espera una oportunidad más para despedirse de su público y jubilarse para dedicar su tiempo a las nuevas generaciones.

“Ayudar a las futuras estrellas que vienen, entrenarlos para ser luchadores, para mí lo más bonito son los niños, compartir con ellos convivir al final de la lucha, que te saludan te abrazan. Oír a toda la afición que te está gritando, que te están echando porras para que aguantes los golpes de los rudos y que ganes la lucha”, precisó.