Caltrans anuncia cierre de carriles en la Autopista Estatal 12 en Santa Rosa

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) anunció un plan de cierres parciales y completos en la carretera estatal 12 en Santa Rosa como parte de un ambicioso proyecto de repavimentación y reemplazo de losas de concreto.

Estos cierres se llevarán a cabo entre Fulton Road y Dutton Avenue desde el 22 de septiembre a las 8 p.m. hasta el 25 de septiembre a las 5 a.m.

Será desde a las 8 p.m. a 5 a.m. u 8 a.m., durante este periodo la carretera estará completamente cerrada. Se proporcionarán desvíos para guiar a los conductores alrededor de la zona afectada y de las 8 a.m. hasta las 8 p.m., se cerrará uno de los dos carriles en cada dirección, lo que podría resultar en retrasos significativos para quienes viajen entre Fulton Road y Dutton Avenue.

Caltrans enfatiza que estos cierres de fin de semana acelerarán la renovación de las losas de pavimento de concreto, una tarea que normalmente tomaría semanas o meses en condiciones de cierre nocturno.

Este proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio que comenzó en junio para rehabilitar un tramo de 3 millas de la carretera 12 entre Llano Road y Farmers Lane en Santa Rosa.



Los conductores deben planificar sus rutas y tiempos de viaje con anticipación debido a estos cierres programados.