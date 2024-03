Sabías que puedes obtener dinero para los estudios universitarios de tus hijos en California

En California hay un programa que ofrece cierta cantidad de dinero a quienes nacen en este estado y también a los niños y adolescentes inmigrantes para que ahorren, con la finalidad de ir a la universidad o a una escuela técnica.

“Mucha gente tiene miedo porque no sabe de que no se requiere del Seguro Social y como es un programa nuevo y como hay dinero gratis a veces la gente no lo cree”, indicó Julio Martínez, vocero del programa Calkids.

Los padres de familia tienen que visitar la página de internet de Calkids e ingresar la poca información que se les pide, incluyendo el número de estudiante de diez dígitos que aparece en los documentos escolares de sus hijos.

“Con la información y los datos del Departamento de Salud y el Departamento de Educación creamos las cuentas automáticamente. También ahí mismo depositamos su dinero para cuando llegue la edad de asistir a la universidad o profesional técnico de educación”, explicó Martínez.

A quienes nacen en california les ofrecen hasta $175, estudiantes con estatus migratorio irregular pueden obtener hasta $500 dólares, si viven desamparados obtienen otros $500 más y si son adoptados por familias temporales obtienen otros $500 dólares más hasta un máximo de $1,500 dólares.

“Los costos de estos estudios siguen subiendo año con año y lo que debe de hacer este dinero es servir como una demilitarized para comenzar unos ahorros”, expresó Martínez.

Si las familias quieren empezar a ahorrar por su propia cuenta para los estudios futuros de sus hijos existe también ayuda a través del programa conocido en inglés como Scholar Share 529.

Para más información visita https://calkids.org/get-started/ .