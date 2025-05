Sabías que estacionarte a 20 pies de una intersección es ilegal en San José

Hace 4 meses entró en Vigo la ley 413 que prohíbe a conductores estacionarse a 20 pies de los cruces peatonales con el fin de evitar accidentes en California.

“Una gran ayuda porque a veces hay conductores irresponsables que no ven que va el peatón”, indicó Rudy Sifuentes, peatón.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Sin embargo, cada ciudad del estado tienes sus propias políticas para implementar esta ley.

“En San José, esa es una gran tarea. El proyecto de ley de la Asamblea no incluyó ningún tipo de financiación para la implementación, la educación, ni el personal. Así que lo estamos haciendo por etapas y haciendo lo que podemos”, explicó Colin Heyne, vocero del Departamento de Transporte de San José.



La norma aplica en cualquier intersección esté o no pintado de rojo, y haya o no un cruce peatonal marcado.

En el centro de San José, la municipalidad ya removió los estacionamientos marcados a 20 pies de cruces peatonales y pinto esas esquinas de rojo.

Heyne señaló que aún no están penalizando al público por estacionarse dentro del nuevo limite, pero sé recibirían una multa si lo hacen en una zona roja.

“Se batallaría un poco con el parking y todo eso, pero ni modo, tenemos que acostumbrarnos a algo”, indicó Antonio Cornejo, peatón.

“Todas nuestras intersecciones se encuentran en nuestros corredores de seguridad prioritarios. Esas son las calles donde tenemos más accidentes que en otras zonas, con resultado de muerte o lesiones graves”, afirmó Heyne.



El próximo paso es analizar las intersecciones en las áreas donde se han registrado el mayor número de accidentes vehiculares resultando en heridas serias o muertes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Una de estas áreas es la Story Road y king road al este de la ciudad.

Por ahora, la municipalidad indicó que no hay una fecha exacta sobre cuándo se exigirá el cumplimiento de la ley puesto que buscan continuar educando al público primero.

En ciudades como San Francisco y Gilroy esta ley ya se está aplicando con multas.