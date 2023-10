PG&E planea enterrar líneas eléctricas y prevenir incendios forestales

Pacific Gas & Electric, una de las empresas de servicios públicos más grandes del país cuyos equipos han provocado algunos de los incendios forestales más mortíferos de California, quiere enterrar líneas eléctricas en algunas de sus áreas de mayor riesgo para evitar incendios destructivos como el incendio Paradise de 2018 que mató a 85 personas.

Pero los reguladores estatales se oponen al plan de la empresa de servicios públicos porque llevaría demasiado tiempo y costaría $5.9 millones. Los clientes de la empresa, que ya tienen algunas de las tarifas más altas del país, tendrían que pagar por ello.

Los reguladores quieren que PG&E coloque una cubierta protectora sobre muchas de sus líneas eléctricas aéreas en lugar de enterrarlas. El enfoque de cobertura es más barato, pero más riesgoso. PG&E dice que enterrar una línea eléctrica reduce la posibilidad de que inicie un incendio forestal en un 99% porque no puede ser derribado por tormentas de viento. La cubierta protectora, que aislaría mejor la línea eléctrica en caso de que cayera al suelo, reduciría esa posibilidad en un 62%.

"No vamos a vivir con un riesgo del 35%", dijo la directora ejecutiva de PG&E, Patti Poppe, que estaba redondeando su evaluación a la baja. “¿Quién quiere subirse a un avión que tiene un 35% de posibilidades de estrellarse?”

PG&E, que se declaró en quiebra en 2019 después de enfrentar más de $30 mil millones en daños por incendios forestales provocados por sus equipos, está tratando de convencer a los reguladores de que su plan de enterramiento es mejor. La compañía presentó su plan ante los reguladores estatales el año pasado.

Está previsto que la Comisión de Servicios Públicos de California, cuyos miembros son designados por el gobernador Gavin Newsom, decida la cuestión el próximo mes. PG&E presentará su caso en persona ante la comisión el miércoles.

Lo que PG&E quiere hacer no tiene precedentes tanto en escala como en velocidad. Su plan de enterrar 3.219 kilómetros (2,000 millas) de líneas eléctricas es parte de un objetivo más amplio de colocar 16.093 kilómetros (10,000 millas) bajo tierra durante la próxima década. El caso está siendo seguido de cerca, no sólo en California sino en todo el país, a medida que más empresas de servicios públicos sopesan los riesgos versus el costo de enterrar líneas eléctricas.

La mayoría de las líneas eléctricas del país están en la superficie porque es más barato hacerlo de esa manera. Pero cada vez más empresas de servicios públicos han estado enterrando líneas eléctricas en respuesta a desastres naturales más grandes y destructivos. En Florida, donde los huracanes son una amenaza mayor que los incendios forestales, alrededor del 45% del sistema de distribución de Florida Power and Light es subterráneo, según el sitio web de la compañía.

Otras grandes empresas de servicios públicos de California, propiedad de inversores, también han estado colocando líneas eléctricas bajo tierra. Southern California Edison, la empresa de servicios públicos que cubre gran parte del centro y sur de California, dice que planea enterrar 600 millas (966 kilómetros) de líneas eléctricas para 2028. San Diego Gas & Electric ha enterrado 145 millas (233 kilómetros) de líneas eléctricas desde 2020 y planea recorrer otras 1,500 millas (2.414 kilómetros) para 2031.

La cuestión puede tener repercusiones más allá del precio de la electricidad. El año pasado, siete de las 12 principales compañías de seguros que operan en California suspendieron o restringieron nuevos negocios en el estado, citando el riesgo de incendios forestales.

Una tarde reciente, Poppe, director ejecutivo de PG&E desde 2021, visitó un sitio de construcción entre Sacramento y San Francisco donde cuadrillas estaban enterrando un tramo de líneas eléctricas aéreas. Poppe estuvo allí para celebrar que la empresa cumplió su objetivo de enterrar al menos 350 millas (563 kilómetros) de líneas eléctricas este año, un hito que, según ella, es una prueba de que la empresa puede cumplir sus ambiciosos objetivos.

Poppe se puso un casco y gafas protectoras para observar a los trabajadores verter una mezcla de concreto en una zanja recién excavada a lo largo de un camino rural de dos carriles. Detrás de ellos, árboles carbonizados vigilaban las colinas marrones, evidencia del incendio del complejo LNU de 2020 que destruyó casi 1,500 estructuras y mató a seis personas. Ese incendio fue iniciado por un rayo, no por las líneas eléctricas de PG&E, pero es un recordatorio del daño duradero que pueden causar los incendios forestales.

“Una de las grandes críticas a PG&E es que no nos adaptamos a las condiciones cambiantes. Todo el mundo dice que deberíamos haber visto estas condiciones de incendio forestal. Todo el mundo dice que PG&E debería haber invertido en la infraestructura”, dijo Poppe a The Associated Press. “Y aquí estamos. Ahora hemos cambiado y le estamos pidiendo a la gente que nos alcance”.

Los críticos se burlan y señalan que el plan de PG&E aumentaría las ganancias de una empresa que se declaró culpable de 84 cargos de homicidio involuntario en relación con el incendio forestal de 2018 que destruyó principalmente la ciudad de Paradise. Su plan, que incluye proyectos además de enterrar líneas eléctricas, aumentaría las tarifas de los clientes en un promedio de casi un 18%, o $38,73 al mes.

“Realmente me cuesta creer todo lo que dicen sobre su compromiso con la seguridad. Van a ganar mucho dinero enterrando estas líneas”, dijo Ken Cook, presidente del Environmental Working Group y cliente de PG&E.

La Comisión de Servicios Públicos está considerando otros dos planes que incluirían enterrar líneas eléctricas y utilizar cubiertas protectoras. Los planes reducen al menos a la mitad la cantidad de líneas eléctricas que PG&E podría enterrar. Un plan aumentaría las tasas en poco más del 12% y el otro aumentaría las tasas en aproximadamente un 10%.

Las tarifas residenciales de PG&E ya se han más que duplicado desde 2006. Ha sido aún peor para los clientes de bajos ingresos, cuyas tarifas han aumentado un 170% durante el mismo período, según The Utility Reform Network, un grupo de defensa de los contribuyentes. PG&E dice que sus tarifas exclusivamente eléctricas han aumentado un promedio del 4% anual desde 2006.

Si bien enterrar líneas eléctricas es la forma más eficaz de prevenir incendios forestales, no es una solución rápida. Lleva mucho tiempo en comparación con otros métodos debido al tiempo que se necesita para planificar y adquirir los permisos y permisos necesarios para excavar.

A principios de 2018, tanto PG&E como Southern California Edison tenían solo el 5% de sus distritos de bomberos de alto riesgo protegidos con líneas subterráneas o cubiertas protectoras, según la Oficina de Defensores Públicos de California, la agencia estatal que representa a los clientes ante los Servicios Públicos. Comisión.

Cinco años después, el 55 % de los equipos de Southern California Edison en los distritos de incendios con alto riesgo de incendio están protegidos, en comparación con solo el 9 % del sistema de PG&E. Matt Baker, director de la Oficina de Defensores Públicos de California, dice que es bueno que PG&E entierre algunas líneas eléctricas, pero también deben usar otros métodos para proteger más áreas más rápidamente.

"Tenemos que hacerlo lo más rápido posible para reducir el riesgo tanto como sea posible", dijo Baker. “No importa si tenemos este increíble sistema subterráneo increíblemente dorado si, en los próximos diez años, tenemos aproximadamente un centenar de incendios forestales que están comenzando a azotar otros lugares porque no estamos preparados para ello. Todavía ahí."

PG&E dice que había mejorado las protecciones para el 14% de su sistema en áreas con alto riesgo de incendios forestales para fines de 2022. Además, dice que tiene más de dos veces y media más millas de líneas de distribución en áreas de alto riesgo que Southern Edison de California.

Poppe, director ejecutivo de PG&E, dice que la empresa tiene una “obligación moral” de reducir el riesgo de incendios forestales. Poppe dijo que todavía usa un broche de mariquita en su camisa todos los días para recordarle a Feyla McLeod, una niña de 8 años que murió en un incendio forestal en el norte de California en 2020 que fue iniciado por equipos de PG&E.

"Todos los días me comprometo nuevamente a evitar que eso vuelva a suceder", dijo.