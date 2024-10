Cómo evitar ser víctima de fraude migratorio en California

Telemundo 48 ha recibido, en los últimos días, varios mensajes de nuestros televidentes a través de WhatsApp denunciando que contrataron los servicios de abogados de inmigración que nunca avanzaron sus casos y se quedaron con su dinero.

“Yo a ellos los vi por Instagram, ellos hacen 2 o 3 veces por semana en vivos y hablan sobre el tema de migración”, explicó Johana Arroyo, alega que fue víctima de estafa.

Así se ganaron la confianza de Johana, una supuesta firma de abogados de inmigración que le prometió ayudarla con un caso de Vawa, un amparo migratorio para mujeres que han sufrido violencia doméstica.

“Me pidieron 12,000 por llevar el caso”, indicó Johana.

Le aseguraron que en 6 meses tendría un permiso de trabajo. Les pagó $2,000 para iniciar el trámite y hasta la fecha no han comenzado su caso con inmigración.

Pedir constancia de la licenciatura del abogado no es suficiente, pues muchos se gradúan, pero no pasan los exámenes para ejercer. Así que lo ideal, según expertos, es hacer una búsqueda en internet con la Barra de Abogados de California.

“Es muy fácil para que alguien busque si alguien es abogado. Vamos a poner mi nombre y luego pones ‘state bar’ Comité Estatal, y ya ven que el primer enlace es mi nombre con mi número de cédula. Aquí solamente dice activo, lo que quiere decir que yo nunca he sido sancionado, pero muchos abogados que uno no debería de confiar tienen una lista muy larga de elementos de sanción”, explicó Andrew Newcomb, abogado de inmigración.

Johana aseguró que la firma del contrato y los envíos de dinero los hizo todos por internet.

“Yo les dije que si podía ir personalmente a la oficina, que sí que me iban a mandar la dirección, pero que ahorita lo más importante era que yo hiciera el primer pago”, afirmó Johana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

No tener una oficina es una bandera roja, así como los tiempos que prometen para solucionar su caso. Aunque el abogado aclaró que el tiempo puede variar según la situación de cada persona.

“Son como 18 meses en promedio un caso de Vawa, una vez que ya está procesado. Los ajustes de estatus ahorita no están tardando tanto, digamos que algo promedio ahorita como 6 u 8 meses”, indicó Newcomb.

Tampoco hay que confundir a los notarios con abogados ya que tienen roles muy diferentes.

“Un notario no puede comparecer en una entrevista final de ajuste de estatus, no puede comparecer en un tribunal de inmigración”, aseveró Newcomb.

Desde mayo Johana canceló el contrato con los supuestos abogados y pidió el reembolso de su dinero que nunca le mandaron.

“Y por eso yo los busqué a ustedes porque igual que yo hay muchas personas”, dijo Johana.

Newcomb recomendó que en casos como el de Johana las personas deben:

“Yo les recomiendo a todas las personas que han sido víctimas de una estafa es decirles; yo les voy a hacer una queja con el Comité Estatal de Abogados o en inglés i’m going to make a complaint with the State Bar”, aseguró Newcomb.

Recuerde dejar un comentario negativo en redes sociales no es suficiente, debes hacer la denuncia.

Para emitir una queja ante el Comité de Abogados de California haz clic aquí.