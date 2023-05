Cuál es la edad legal para que un menor trabaje en California

La edad mínima para trabajar en el estado dorado es de 18 años. Sin embargo, de acuerdo a Cal Osha los menores de esa edad están protegidos por la leyes en contra del trabajo infantil.

Los jóvenes deben tener al menos 14 años para comenzar a trabajar. En ciertos casos, menores de 12 años pueden laborar, aunque con son pocas las plazas disponibles debido al tipo de trabajo que pueden realizar.

Cualquier menor empleado en California necesita un permiso de trabajo para hacerlo legalmente.

CUÁLES SON LOS FORMULARIOS QUE NECESITAN COMPLETAR

Declaración de intención de emplear a un menor B1-1

Solicitud de permiso de trabajo B1-4

Cabe mencionar que los permisos de trabajo en la industria del entretenimiento y la agricultura son diferentes.

En cuanto a la cantidad de horas y el tiempo que un menor puede trabajar depende si es que tiene que asistir a clases

Adolescentes de 14 y 15 años: Se permiten hasta 8 horas de trabajo por día cuando la escuela no está en sesión. Durante un período escolar, se permiten 3 horas por día escolar, 18 horas por semana. Puede trabajar en un horario entre las 7:00 a.m., y 7:00 p.m. El 1 de junio y el Día del Trabajo, pueden trabajar hasta las 9:00 p.m.

Menores de 16 y 17 años: 8 horas de trabajo por día, 48 horas por semana no escolar. Durante una semana escolar se permiten 4 horas por día, pueden trabajar entre las 5:00 a.m., y las 10:00 p.m. En las noches antes de los días no escolares, pueden trabajar hasta las 12:30 a.m.

Otros puntos a tomar en cuenta:

Los empleadores deben pagar a los menores al menos el salario mínimo

Las restricciones laborales varían según la industria y la edad del menor

Los menores no pueden trabajar en ninguna ocupación que se considere peligrosa

La violación de las leyes de Trabajo Infantil conlleva a sanciones civiles y penales.

Para más información visita https://www.cde.ca.gov/ci/ct/we/workpermitsforstudents.asp y

https://www.dir.ca.gov/dlse/dlse-cl.htm.