California Dream Act abre periodo de solicitudes financieras para estudios superiores

El período de solicitud de ayuda financiera que ofrece el estado de California a los estudiantes de universidades y colegios ya está abierto.

California Dream Act acoge a los alumnos que no son residentes permanentes o ciudadanos. El periodo de solicitud estará disponible hasta el 3 de marzo de 2025 y se necesitan los siguientes documentos.

“Los ingresos del estudiante, si trabaja, aunque sea un part time. Los ingresos e información de sus padres si son menores de 24 años y tener la lista de las universidades o colegios a los que piensan asistir”, explicó Xiomara Martínez, vocera de San José City College.

Sin embargo, este año algunos alumnos como Luis Monsalve, quien es estudiante de un colegio comunitario, sienten incertidumbre sobre su futuro profesional tras el resultado de las elecciones presidenciales.

“La verdad sí sentí miedo porque en el periodo pasado yo estaba en EEUU como ilegal”, indicó Luis. “Ahorita él (Trump) sí puede hacer más cosas que el periodo pasado no pudo porque los demócratas no se lo permitieron, entonces me da miedo por eso porque ahorita hay más personas que piensan como él y puede hacer más cosas”.

Ante ese sentir, la Comisión de Ayuda Estudiantil de California emitió un comunicado reiterando su compromiso de no compartir datos de los estudiantes o sus familias con agencias federales.

Manuel Buenrostro, vocero de la organización Californians Together, señaló que durante el primer período de Donald Trump en 2017 se aprobaron las leyes SB-54 y AB-699, que garantizan la protección de los estudiantes en todos los niveles sin importar su estatus migratorio.

“Si por algo escuchamos que la ley federal va a cambiar o si escuchamos que la corte suprema va a revisar alguna ley, lo que queremos decir es que eso no impacta a California en que tenemos en nuestra propia constitución esa garantía, y queremos recordarle a la gente que tenemos esas garantías que nos hacen un estado especial para proteger a nuestros estudiantes”, aseguró Buenrostro.

Así mismo, las ciudades e instituciones educativas cuentan con sus propias pólizas de privacidad y recursos.

“A pesar de que Donald Trump no está de acuerdo con nuestra comunidad, creo que es muy difícil que él pueda quitarnos nuestros privilegios para estudiar”, aseveró Alejandra Ávila, estudiante de un colegio comunitario.

El mensaje de los líderes educativos es que no se abstengan de solicitar ayudas como CADAA.

Para obtener información sobre los talleres Cash for College que te ayudan a enviar la solicitud financiera de CADAA y FAFSA visita https://cash4college.csac.ca.gov/ .