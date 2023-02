Campesinos podrían recibir $300 a través del beneficio de desempleo en California

Una propuesta de ley en California quiere lograr el primer programa que pague beneficio de desempleo sin excluir a ningún trabajador, es decir, que también otorgue ayuda financiera a los empleados indocumentados.

“Perdí mi trabajo, perdí mi lugar de vivienda. Me fue muy difícil pagar mis billes y que hasta la fecha no me repongo y no nada más fui yo, fuimos muchos trabajadores que perdimos el empleo”, aseguró Reyna Aguilar Flores, empleada de restaurante.

Así como Reyna muchos trabajadores considerados esenciales, no calificaron para ayudas durante la pandemia ni cuando perdieron sus trabajos por incendios, lluvias e inundaciones por lo que la propuesta de ley SB-227 busca cambiar eso.

“Siempre tenemos estos roles críticos, sin embargo, no tenemos los mismos beneficios”, indicó Verónica Alvarado, vocera de la Coalición Red de Seguridad para Todos.

La coalición inició esta campaña en 2020 y para calificar se necesitaría comprobar con talones de cheques, el número de ITIN o declaración de impuestos que el empleado ha tenido un trabajo.

“Una persona indocumentada excluida del sistema tradicional del desempleo, pudiera calificar para un promedio de $300 semanales por hasta 20 semanas”, dijo Alvarado.

La propuesta pide $356 millones de los $486 millones que producen los trabajadores indocumentados en California.

“Estamos pidiendo algo mínimo, algo moral para que nuestra comunidad no se caiga, no caiga en deuda ni pierda sus hogares pueda cuidar de sus familias”, afirmó Alvarado.

El año pasado, el goberandor Newsom vetó la propuesta pero ahora esperan que logre ser incluida en el presupuesto. Los campesinos serían de los principales beneficiarios.

“Este último año sabemos que entre noviembre y enero muchos trabajadores se quedaron sin trabajo, no tienen dinero para renta o comida o sobrevivir. Entonces, esto es una red de seguridad que creo yo que les debemos a los trabajadores esenciales”, explicó Irene de Barraicua, vocera de la organización Líderes Campesinas.

Además, este programa beneficiaría también a los agricultores, los dueños de los campos porque les permitiría asegurar mano de obra campesina, en momentos en que en california hay escasez de trabajadores.

“Apoyar esta propuesta de ley les convenie no solo a los campesinos, trabajadores agrícolas sino también a los rancheros”, dijo Barraicua.

La senadora estatal María Elena Durazo y otros asambleístas son los funcionarios que respaldan el proyecto de ley SB-227.