California comprará 200 millones de mascarillas ante pandemia del coronavirus

California gastará casi $ 1 mil millones para comprar hasta 200 millones de máscaras al mes para aumentar el arsenal de equipos de protección del estado durante el brote de COVID-19 y podría actuar como proveedor de otros estados occidentales, dijo el gobernador Gavin Newsom.

"Hemos estado compitiendo contra otros estados, contra otras naciones, contra nuestro propio gobierno federal" por equipos de protección personal, dijo Newsom el martes por la noche en el programa MSNBC de Rachel Maddow. "Decidimos que ya es suficiente".

Dijo que el estado ha firmado múltiples contratos con un consorcio no identificado de organizaciones sin fines de lucro y un fabricante con sede en California para obtener las máscaras, que se realizarán en el extranjero.

La orden incluirá alrededor de 150 millones de máscaras N95, que son ajustadas y están diseñadas para proteger contra partículas en el aire. Los otros 50 millones de máscaras serán máscaras quirúrgicas, que son holgadas y protegen contra los fluidos.

"Vamos a ver suministros a ese nivel en el estado de California y potencialmente la oportunidad de exportar algunos de esos suministros a los estados que lo necesitan", dijo Newsom.

Los contribuyentes de California pagarán $ 495 millones por adelantado por las máscaras. El estado pagará más a medida que lleguen otros envíos, con un pago total estimado de $ 990 millones, según una carta que la administración de Newsom envió a la Legislatura.

Newsom firmó una orden ejecutiva el martes que elimina las ventas y otros impuestos sobre máscaras, guantes, protección para los ojos, batas y otros materiales necesarios para proteger la salud pública en medio de la crisis del coronavirus. Se aplica a dichos materiales cuando son vendidos o comprados por el estado

El dinero proviene de una porción del paquete de ayuda de $ 1 mil millones que la Legislatura aprobó el mes pasado, más otro fondo de emergencia por respuesta a desastres de $ 1.3 mil millones.

California ya ordenó equipos de protección personal por un valor de $ 1.4 mil millones y distribuyó 41.4 millones de máscaras N95. Pero el estado ha tenido problemas para encontrar máscaras suficientes para satisfacer las necesidades de sus casi 40 millones de residentes. Un envío de Texas tuvo que ser devuelto porque las máscaras llevaban moho, dijo Newsom.

En el condado de Santa Clara, donde EEUU, tuvo uno de sus primeros casos confirmados de COVID-19, los funcionarios de salud pública están tan preocupados por la escasez de equipo de protección que han ordenado a empresas e individuos que le digan al gobierno si tienen existencias de más de 5,000 Guantes y 500 máscaras. El gobierno prometió mantener las cifras confidenciales.

"No podemos confiar únicamente en nuestro gobierno estatal y federal. Tenemos que recurrir localmente para ver qué capacidad de inventario existe aquí en nuestro condado ”, dijo la Dra. Jennifer Tong, jefa de sucursal de capacidad de sobretensión hospitalaria del Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Santa Clara.

Del mismo modo, Newsom dijo que el estado no puede confiar en el gobierno federal, que ha enviado al estado alrededor de un millón de máscaras hasta ahora.

"Eso no es una acusación, no es un golpe bajo. Al final del día, no tienen las máscaras en la reserva nacional ", dijo Newsom.

California tiene más de 17,600 casos de COVID-19 y ha visto más de 450 muertes, según datos cumplidos por la Universidad Johns Hopkins. Las hospitalizaciones de cuidados intensivos han estado creciendo a un ritmo más lento de lo que los expertos habían anticipado, lo que llevó a Newsom a donar 500 ventiladores a otros estados.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.