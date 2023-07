Trabajadores agrícolas recibirán asesoría legal gratis en inmigración en California

Cuatro millones y medio de dólares han sido asignados por el estado para un programa piloto que pagará por asesoría legal en inmigración a campesinos que están sufriendo abusos laborales, y que tengan reservas en entablar una denuncia.

“Particularmente es importante para mitigar un poco el miedo que tienen los trabajadores inmigrantes de que pueden enfrentar algunas represalias en su sitio de trabajo por su estatus migratorio, les queremos brindar estos servicios legales gratuitos”, indicó Sebastián Sánchez, subdirector de la Agencia para Desarrollo de Fuerza Laboral en California.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Este programa además esta alineado con el anuncio de la administración Biden de que brindara alivios migratorios a algunos trabajadores involucrados en investigaciones sobre violaciones laborales.

“Para decir en términos básicos no vamos a tomar acción en su caso, no vamos a deportarlo, eso le quita esa preocupación a la persona, y se puede hacer no solo para un individuo, pero para todos los trabajadores en el sitio de trabajo”, indicó Sánchez.

El anuncio es una gran noticia para Jorge Figueroa quien se lesionó en su sitio de trabajo.

“Además de mi yo siento que hay muchas personas que sufren accidentes laborales y por temor a su situación migratoria pueden callarlo”, dijo Jorge.

Él sufrió una fractura, pero le aconsejaron no decir nada.

“A mi lo que me daba temor si decía algo, no solo yo iba a ser afectado sino toda mi familia”, aseguró Jorge.

Según el estado este programa piloto es una respuesta directa a los tiroteos ocurridos a principio de año Half Moon Bay.

Una tragedia que cobró la vida de 7 personas y dejó a otra, gravemente herida.

“Esos trabajadores no habían reportado otras violaciones estaban muy preocupados por su estatus migratorio, y eso nos dio el ímpetu para pensar cómo les podemos brindar más apoyo a esos trabajadores”, añadió Sánchez.

Al vicealcalde de Half Moon Bay le alegra que el gobernador Newsom y su oficina escucharan sus peticiones cuando él estuvo de visita.

“De que la comunidad necesita el apoyo de abogados de inmigración para poder sentirse seguros, es bien importante se van a sentir cómodos de reportar que han sido golpeados, han sido abusados”, aseveró Joaquín Jiménez, vicealcalde de Half Moon Bay.

.

Los beneficiarios de esta ayuda legal serán campesinos que tengan algún reclamo laboral con alguna agencia del estado, como Calosha o la Comisión Laboral.

Los recursos que se espera duren 3 años, se darán a esas agencias, y a partir de agosto también a algunas organizaciones comunitarias.