Preocupación por recortes en el programa de alimentos CalFresh bajo la nueva política de Trump

Los precios de la comida siguen subiendo, mientras muchos inmigrantes enfrentan la posibilidad de nuevos recortes que podrían afectar directamente la alimentación de sus familias.

El programa de asistencia alimentaria CalFresh, conocido a nivel nacional como SNAP, podría experimentar recortes drásticos debido a la falta de fondos por parte del gobierno federal. Esta situación se deriva de las políticas implementadas por la administración del presidente Donald Trump.

Impacto de los recortes en California

Yesenia Jiménez, representante del programa End Child Poverty, expresa su preocupación por los efectos de los posibles recortes. “Es bien triste que este presidente está atracando a nuestras comunidades que viven en pobreza”, señala. Según Jiménez, la medida podría dejar sin fondos a “Cal Fresh”, afectando gravemente a las familias más necesitadas.

Además, Jiménez alerta sobre los efectos colaterales. “Más de 406,000 trabajos se van a perder si estos recortes suceden aquí en California”, señala, especificando que muchos de estos trabajos pertenecen a conductores de camiones y trabajadores inmigrantes en el sector agrícola del Valle Central.

Los efectos en las familias con niños

El impacto sería aún más duro para las familias con niños. En condados como San Mateo, donde reside una gran comunidad hispana, muchas familias dejarían de recibir los alimentos esenciales a los que actualmente tienen acceso.

Nancy Rodríguez, portavoz del condado de San Mateo, comenta que, existe la preocupación de que el programa deje fuera a posibles nuevos solicitantes. “Nosotros en el condado San Mateo tenemos prioridad de ayudar a todas las familias que son elegibles pensando que a lo mejor el programa se puede hacer más restrictivo”.

Posibles recortes presupuestarios en el Congreso

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El Congreso de los Estados Unidos ha propuesto recortar hasta 230,000 millones de dólares del presupuesto del Comité de Agricultura hasta el año 2034. Si esta medida es aprobada, California podría perder alrededor de 30,000 millones de dólares en el mismo período, y los recortes los sentirán los más necesitados.

Rodríguez también subraya que los recortes afectarían a las familias inmigrantes, incluso aquellas que no son ciudadanas, cuyos proyectos de asistencia alimentarían se verían amenazados. “Para familias que no eran necesariamente ciudadanos y esos proyectos están en espera y pienso que con los recortes esos proyectos no saldrían a la luz”.

La necesidad de fondos estatales

Con la falta de fondos federales, el estado de California tendría que encontrar una manera de darle dinero a estos programas, lo que significaría una cuenta más para el estado.