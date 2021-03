Buscan priorizar distribución de la vacuna entre la comunidad hispana del condado San Mateo

Autoridades locales anunciaron el lunes que buscan priorizar la vacunación entre la comunidad hispana, una de las poblaciones más afectadas ante el número de casos positivos reportados en el condado San Mateo.

Funcionarios expresaron su preocupación ante el bajo porcentaje de latinos que han recibido la vacuna en el condado.

“Por ejemplo en la clínica de Ravenswood, el 30 de enero tuvieron su primer evento que dieron vacunas a los más de 65 años, pero fue un abuso de menos de una semana”, aseguró Antonio López, concejal de East Palo Alto.

Así mismo, también existe la problemática de la poca disponibilidad de la vacuna, ya que, autoridades aseguran que cuentan con poco tiempo para avisarle a la comunidad de la tercera edad de East Palo Alto cuando llegan los lotes de las dosis.

David Canepa, supervisor del condado le hizo un llamado al Estado y al Gobierno Federal para les envíen más dosis de la vacuna.

“Al Estado y al Gobierno Federal le decimos que necesitamos más dosis”, aseveró Canepa.

El supervisor aseguró que en East Palo Alto solo el 10% de la población ha recibido la vacuna.

Cuando Telemundo 48 contactó al condado San Mateo el 8 de febrero, solo un 9% de los latinos había recibido la vacuna, hasta el lunes se ha contabilizado que solo el 9.5% de los hispanos se han inmunizado.

“La manera que vamos a combatir esta pandemia es que todos se vacunen. No le hace si eres o ciudadano. El virus no discrimina. No dice que eres una persona que no tiene papeles o que no te vas a contagiar. Esto es algo que todos los seres humanos estamos impactados”, expresó López.

El condado espera que con la llegada de la vacuna de Johnson and Johnson el proceso de vacunación sea más rápido y eficiente.