Buscan dirigir millones de dólares al Departamento de Prevención de la Violencia de Oakland

El Concejo Municipal de Oakland puede aprobar un presupuesto el jueves que redirija más de $ 17 millones del Departamento de Policía al Departamento de Prevención de la Violencia con la intención de mejorar la seguridad pública.

La discusión sobre el presupuesto se llevará a caobo en una reunión especial del Concejo Municipal y debe aprobar un presupuesto antes del 30 de junio. Si el Concejo no vota el jueves, se realizará una votación el próximo martes a la 1:30 p.m.

Las enmiendas a la propuesta de presupuesto de la alcaldesa Libby Schaaf por parte de un equipo de presupuesto del Concejo Municipal preocuparon al alcalde hasta que la concejal Loren Taylor propuso un compromiso el martes. La propuesta de Taylor agregaría una clase más de la academia de policía al presupuesto.

"Esta propuesta no reduce ni una sola de las nuevas inversiones presupuestarias propuestas, incluidas las del proceso de reinvención de la seguridad pública", escribió Schaaf en una carta a los residentes.

"Todo lo que el concejal Taylor está pidiendo a sus colegas del concejo es priorizar cualquier ingreso nuevo para preservar los niveles existentes de servicios policiales en un momento en que la violencia armada en Oakland casi se ha duplicado", decía la carta de Schaaf.

Schaaf temía, antes del compromiso de Taylor, que las enmiendas propuestas por el equipo de presupuesto del Concejo Municipal, encabezado por la presidenta del Concejo Nikki Fortunato Bas, diezmarían la respuesta al 911 y reducirían significativamente los niveles de personal policial.

El plan de Taylor "puede evitar que el Departamento de Policía de Oakland caiga por debajo de los 717 oficiales que tenemos hoy y reducir los niveles actuales excesivos de horas extras costosas e inseguras", escribió Schaaf.

Schaaf vinculó los notables recortes en la violencia armada en Oakland entre 2012 y 2018 con la cantidad de oficiales en la fuerza. Ella dijo que Oakland tenía 747 oficiales en 2018-19, cuando la violencia con armas de fuego era la mitad de lo que era en 2012.

Pero luego del asesinato de George Floyd por la policía en Minneapolis, muchas personas en Oakland han estado exigiendo que los funcionarios de Oakland redirijan una gran parte del presupuesto policial de la ciudad a medidas alternativas de seguridad pública.

Algunos exigen una reducción del 50% en el dinero que la policía recibe del fondo general de la ciudad y que el dinero se gaste en alternativas, además de la policía, que prevengan la violencia.

De hecho, algunos sostienen que la policía no previene la violencia, simplemente responde a ella.

La propuesta de Schaaf busca alrededor de $ 650 millones para la policía en el presupuesto 2021-23 que puede votarse el jueves.

Los más de $ 17 millones que el equipo presupuestario del Concejo Municipal propone redirigir al Departamento de Prevención de la Violencia duplicarían el presupuesto de ese departamento. También cuadruplicaría la cantidad que la ciudad asigna al departamento del fondo general.

El dinero adicional emplearía interruptores de violencia y embajadores comunitarios en vecindarios.

"Con el aumento de la violencia en Oakland, el consejo debe actuar abordando las raíces de la violencia y la pobreza", dijo Bas.

Dijo que la ciudad debe hacer eso invirtiendo en la prevención en los vecindarios más peligrosos, así como invirtiendo en vivienda, trabajos, bibliotecas, parques y las artes. La ciudad también debe mejorar su sistema policial que saca más armas de las calles y enfoca "la respuesta policial y las investigaciones sobre delitos graves y violentos", dijo Bas.

"Necesitamos abordar la violencia mucho antes de que suceda y, a medida que reabremos, debemos permitir eventos organizados y permitidos en toda la ciudad para nuestros residentes, artistas y trabajadores de la cultura", dijo.

Bas y su equipo también proponen gastar $ 4 millones que se habrían gastado en academias de policía para pilotar y eventualmente expandir el programa Mobile Assistance Community Responders of Oakland, también conocido como MACRO.

MACRO es una respuesta no policial a llamadas no violentas, no criminales de salud mental y conductual a las que la policía ha respondido en el pasado. MACRO comenzaría con tres equipos al servicio del este de Oakland en el primer año de servicio y se expandiría a seis equipos en toda la ciudad en el segundo año de servicio.