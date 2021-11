Buscan a sospechoso de agredir sexualmente a una mujer ciega en Cupertino

Investigadores piden la ayuda del público para identificar a un sospechoso de agredir sexualmente a una mujer en mayo en un estacionamiento cerca de una tienda Whole Foods en Cupertino.

El ataque ocurrió el 5 de mayo alrededor de las 2:00 p.m., cerca de Stevens Creek Boulevard y North Stelling Road después de que el sospechoso aparentemente había seguido a la víctima, que es legalmente ciega, durante algún tiempo, dijo el ayudante del alguacil del condado Santa Clara, Russell Davis.

El sospechoso primero se acercó a la mujer mientras caminaba hacia el trabajo "e hizo insinuaciones verbales de coqueteo", que ella rechazó y continuó su camino, según los oficiales del alguacil.

Más tarde presuntamente se acercó a ella nuevamente, la agarró y la agredió sexualmente.

El ataque fue interrumpido por un testigo que tocó el claxon y salió de su automóvil para confrontar brevemente al sospechoso, quien corrió hacia un auto Scion XB plateado 2003-2007 y huyó del lugar, dijeron funcionarios del alguacil el lunes en un comunicado de prensa.

Si bien los investigadores pudieron recuperar el video de la cámara de seguridad y las imágenes del automóvil, no pudieron obtener un número de licencia ya que no había placa frontal y las imágenes no muestran la parte trasera del vehículo.

Las imágenes muestran lo que parecen ser coloridos autos de juguete colocados en el tablero delantero del Scion.

"Los detectives han estado trabajando en este caso durante meses y han agotado sus pistas, incluidas múltiples bases de datos policiales y registros del DMV, y ahora estamos pidiendo la ayuda del público", dijo Davis.

"Tenemos miedo de que esta persona haya apuntado a otras víctimas y lo vuelva a hacer", dijo.

El sospechoso es descrito como un hombre de entre 20 y 30 años, de 5 pies y 10 pulgadas a 6 pies de alto y que pesa entre 200 y 240 libras, según los oficiales del alguacil.

Si tienes información sobre el caso comunícate con la Oficina del Alguacil al (408) 808-4500, usa la línea de información anónima al (408) 808-4431 o SO.website@shf.sccgov.org.