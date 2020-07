Brote de COVID-19 en ancianato en Walnut Creek

Un centro de cuidado de ancianos en el condado Contra Costa reportó un brote de coronavirus donde más de 100 personas dieron positivos, incluyendo a trabajadores y residentes.

El Centro de Servicios de Salud ManorCare en Walnut Creek reportó 73 casos positivos de COVID-19, de esas, 11 fallecieron. Lo más preocupante es que la mayoria no tenia sintomas.

"Es triste porque son personas que son viejitos," dijo Edgar Sánchez, quien trabaja en un negocio cerca al centro de ancianos.

El centro de 120 habitaciones, ubicado sobre el boulevard Tice Valley, reconoce que sus residentes, enfermos y mayor de edad son los más vulnerables al virus.

En un comunicado, el informó que implementaron nuevas pólizas de admisión, incrementó el lavado de manos y registran frecuentemente la temperatura de todos sus residentes. También aseguran se mantienen en comunicación con el Departamento De Salud cuando surge un caso.

"Muchos trabajadores son asintomáticos y entran y salen de los centros residenciales. Salen a las tiendas o trabajan en otros centros de ancianos porque su sueldo es muy bajo", dijo Pat McGinnis, directora ejecutiva de California Advocate for Nursing Home Reform

El centro también reveló que crearon una área de cuidado designado para aquellos de mayor riesgo al virus para prevenir otro brote.

Un paso que este joven aplaudió.

"Siempre cuando llego a casa de trabajo me baño y me lavo la ropa y manos para no traer el virus a casa", dijo Sánchez.

Casos como estos han sido muy comunes desde el inicio de la pandemia. El condado de Contra Costa informando de 16 brotes similares en otros asilos bajo investigación.