Brooke Jenkins será juramentada como la nueva Fiscal de Distrito de San Francisco

Brooke Jenkins será juramentada el viernes por la alcaldesa London Breed como la nueva Fiscal de Distrito de San Francisco.

Jenkins se desempeñó como asistente del fiscal de distrito en la Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco de 2014 a 2021, donde se abrió camino, sirviendo en las unidades de delitos menores y delitos mayores antes de trabajar como fiscal de delitos de odio de la oficina. Más tarde, Jenkins fue ascendida a la unidad de agresión sexual y, finalmente, a la unidad de homicidios.

Jenkins renunció en octubre de 2021 como resultado de la creciente insatisfacción con la dirección de la Oficina del Fiscal de Distrito. Al momento de su partida, procesó más de 25 juicios penales con jurado y completó más de 100 audiencias preliminares.

Antes de trabajar en la oficina del fiscal de distrito de San Francisco, pasó años en la práctica privada, tanto en Atlanta como en el Área de la Bahía.

“Después de un largo proceso, que incluyó varias reuniones con miembros de la comunidad, dueños de negocios y abogados, confío en que no hay nadie mejor para desempeñarse como Fiscal de Distrito que Brooke Jenkins. Ella es alguien que tiene la experiencia necesaria para liderar este departamento. y por experiencia personal, entiende ambos lados del sistema de justicia penal", dijo Breed. "Tenemos mucho trabajo por hacer para asegurarnos de que todos se sientan seguros en nuestra ciudad. Sé que desde el primer día, Brooke se asegurará de que no solo las personas rindan cuentas por los delitos que cometen, sino que también seguirá adelante". nuestro trabajo para reformar nuestro sistema de justicia penal".

"Me siento honrada de servir como la próxima fiscal de distrito de San Francisco", dijo Jenkins. "Como fiscal de carrera, restableceré la responsabilidad y las consecuencias en el sistema de justicia penal de San Francisco porque todos en nuestra ciudad merecen sentirse seguros. También sé que responsabilizar a los delincuentes no nos impide seguir adelante con la implementación de reformas progresistas. Como mujer negra y latina, he visto de primera mano los desequilibrios y los impactos desproporcionados de nuestra justicia penal. He tenido familiares en ambos lados de la sala del tribunal. Mi familia ha visto y sentido los impactos de la violencia policial. La inequidad en la justicia penal. El sistema no es teórico para mí, es parte de mi experiencia vivida. Trabajando juntos, sé que podemos hacer de San Francisco un lugar más fuerte, más seguro y más justo".

Jenkins recibió su Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y una licenciatura de UC Berkeley, donde fue miembro del equipo de atletismo, compitiendo en los 400 metros con vallas.

Vive en San Francisco con su esposo, dos hijos y su hijastra. Jenkins servirá hasta noviembre, cuando se presentará durante una elección especial que decidirá quién completará el mandato de Boudin hasta 2023.