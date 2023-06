Oficial de policía ayuda a través de la música a jóvenes hispanos que sufrían de acoso en Brentwood

Cada grupo musical tiene una historia y se podría decir que para el Grupo l de Brentwood esa historia es única, y es que no se formó gracias a un gran productor de música, sino a un oficial que fue más allá de su labor como policía.

“Quería algo especial para ellos. Son buenos chicos y quería hacer algo”, aseguró Michael Rucker, oficial de recursos escolares en la escuela secundaria Liberty.

A principios de este año, Rucker se enteró de que un grupo de jóvenes del programa de inglés como segundo idioma, estaba siendo acosado por un grupo de pandilleros en la parada de autobús después de las clases.

“Nosotros queríamos terminar todo, y hablamos para que nos ayudara y nos acompañaba a las paradas de autobuses y nos protegía de ellos más que nada”, relató Roberto, uno de los afectados.

Rucker explicó cómo sucedió todo.

“Les dije voy ir a la parada de autobús con ustedes. Si estoy allí no habrá problemas, así que todos los días, durante unas tres semanas, caminábamos juntos y platicábamos por unos 20 o 30 minutos mientras llegaba el autobús. Los conocí, ellos me enseñaban español y me decían lo que trabajaban para esa semana, muy buenos niños”, aseguró el oficial.

Rucker quedó tan impresionado con los jóvenes, que quería hacer más por ellos y fue cuando pensó en un plan.

Él toca la guitarra, así que le preguntó a una maestra si alguno de ellos era músico.

“Me llamó una hora después con una lista de nombres y los instrumentos que tocan. y le dije “oh ok”, así que vendrán el lunes para una reunión”, dijo Rucker.

Fue así como se creó el grupo l en honor a su preparatoria Liberty.

Lo que empezó con sesiones de ensayo cortas durante la hora de almuerzo, creció tanto que poco a poco más estudiantes fueron llegando.

El oficial Rucker fue testigo de cómo los jóvenes, quienes en un momento fueron personas aisladas del resto de los alumnos, ahora eran acogidos por toda la comunidad.

Eso desarrolló la confianza de todos, que ahora tocan a plenitud frente a sus familias y ante muchas personas más.

“Ahora tienen vida, están llenos de emoción y antes no era así. Siempre los veías y te saludaban pero ahora se ríen, es asombroso ver el cambio”, aseguró Rucker.

Ahora se puede ver al grupo l tocando en eventos por todo Brentwood, y lo que ganan, lo guardan en un fondo para ir a la universidad.