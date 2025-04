Varios botones de los cruces peatonales a lo largo de la Península fueron hackeados para reproducir mensajes con voces que imitaban al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y al multimillonario Elon Musk.

En las redes sociales circularon videos tomados en varios lugares de Palo Alto, Menlo Park y Redwood City, que muestran los diferentes mensajes que se pronuncian cuando se presionan los botones del cruce peatonal.

En un video tomado en Menlo Park, en la esquina de El Camino Real y Santa Cruz Avenue, una voz que dice ser el CEO de Meta da un mensaje críptico sobre la IA y su participación en la sociedad.

"Hola, soy Mark Zuckerberg, pero los de verdad me llaman Zuck. Ya sabes, es normal sentirse incómodo o incluso violado mientras insertamos a la fuerza la IA en cada faceta de tu experiencia consciente", dijo la voz en inglés. "Y solo quiero asegurarles que no tienen que preocuparse porque no hay absolutamente nada que puedan hacer para detenerlo. De todos modos, nos vemos".

Un portavoz de Meta remitió las preguntas a los respectivos representantes de la ciudad cuando se les preguntó sobre las voces de los cruces peatonales.

En otro video, tomado en el centro de Palo Alto cerca de la avenida University y Florence St, una voz que dice ser Musk da la bienvenida a la gente a la ciudad y luego continúa promocionando un Tesla cybertruck.

"Hola, este es Elon Musk. Bienvenido a Palo Alto, el hogar de la ingeniería de Tesla", dijo la voz. "Saben, dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, y sí, está bien. Supongo que eso es cierto, Dios sabe que lo he intentado. Pero puede comprar un cybertruck, y eso es bastante genial, ¿verdad? M****a, soy tan solo."

Una voz imitando a Musk dijo que le gustaría “darle la bienvenida personalmente a Palo Alto”, en otro video también tomado en la ciudad.

"Sabes, la gente sigue diciendo que el cáncer es malo, pero ¿has intentado ser un cáncer? Es increíble", continúa diciendo el mensaje de voz.

Meghan Horrigan-Taylor, directora de comunicaciones de la ciudad de Palo Alto, dijo que es posible que se haya producido una manipulación de la función de voz en los botones del cruce peatonal el viernes. Los empleados de la ciudad no se dieron cuenta del mensaje de voz hasta el sábado por la mañana.

Según Horrigan-Taylor, 12 intersecciones en el centro de la ciudad estaban "funcionando mal"

"El personal de la ciudad ha desactivado la función audible hasta que se puedan hacer más reparaciones", dijo. "Se revisaron otros semáforos de la Ciudad y el impacto es aislado. Por lo demás, las operaciones de las señales no se ven afectadas, y se recuerda a los automovilistas que siempre tengan cuidado con los peatones".

Según Jennifer Yamaguma, subadministradora de la ciudad de Redwood City, los funcionarios también se dieron cuenta de que las señales de los cruces peatonales fueron hackeadas el sábado.

"El personal estaba trabajando activamente para investigar y resolver el problema lo más rápido posible", dijo Yamugma.

No está claro cuántos cruces peatonales se vieron afectados en Redwood City y Menlo Park.

Los representantes Menlo Park no respondieron a la solicitud de comentarios de Telemundo 48 el sábado.

Tesla no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Telemundo 48 el sábado.