Un futuro libre de plásticos: entregan bolsas reusables gratis en mercado agrícola en East Palo Alto

Una organización apuesta por ayudar al medio ambiente repartiendo bolsas reusables gratis en un mercado de agricultores en East Palo Alto para disminuir el uso de bolsas plásticas.

Cada miércoles, agricultores a lo largo de California se dan cita en el mercado para ofrecer frutas y verduras frescas que han sobrevivido a pesar de los cambios meteorológicos extremos que se manifiestan en el estado.

“Para serte sincero, los dos últimos años ha sido una cosa terrible para los agricultores porque el clima ha estado totalmente cambiado, totalmente variable aparte de que han sido unos años muy crueles por la sequía, de que, como les digo, incluso, si ustedes ven hoy traigo muy poco, porque ha sido un año muy difícil”, indicó José Gallardo, agricultor.

Sin embargo, a pesar de esto no se han desmotivado y continúan trabajando en pro del medio ambiente.

La organización Plastic Free Future ofrece bolsas reusables gratis a todo el que vaya a comprar en el mercado.

“Prefiero estas porque mantiene las verduras más frescas que las de plástico”, aseguró Mariela Piñón, cliente del mercado.

Hasta el miércoles pasado, se estima que unas 4,000 bolsas de plástico menos se han utilizado solo en este mercado agrícola.

Pero para obtener estas bolsas se necesitan mentes creativas y manos trabajadoras para confeccionarlas.

Luisa Mendoza, voluntaria de la organización Plastic Free Future, ha hecho 700 bolsas reusables con material reciclado en el último año y medio.

“Mi hija me puso en contacto para ser voluntaria, y me dijo que era una gran oportunidad para ayudar al planeta, y me mantiene activa y ocupada”, explicó Luisa.

La iniciativa también ha beneficiado a los agricultores quienes no tienen que gastar dinero en la compra de bolsas plásticas.

“Es algo que nos está ayudando muchísimo a nosotros. Incluso, este paquete de bolsas o la caja, que trae rollos, en el principio costaba $20, ahorita cuesta $39 dólares la caja, se fue muy arriba”, afirmó Gallardo.

Si deseas contribuir con el medio ambiente, recibir una bolsa reusable gratis y obtener un premio por utilizarla inscríbete en el programa de incentivos de artículos reusables en el Mercado Agrícola de East Palo Alto todos los miércoles de 9:00 a.m., a 12:00 p.m.