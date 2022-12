Cuatro boletos millonarios de la lotería vendidos en San José y Burlingame

Tres jugadores de lotería al sur de la Bahía y uno en la Península se convirtieron en los afortunados ganadores de la lotería tras adquirir boletos Scratchers, según la Lotería de California.

Thomas Nguyen ganó el premio mayor de $2 millones jugando un Instant Prize Crossword Scratchers que compró en una tienda 7-Eleven en Kooser Road en San José, dijo la lotería.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"Compro boletos, pero no raspo todo de una vez", dijo Nguyen a los funcionarios de la lotería. "Raspo un poco a la vez. Me toma todo el día descubrir todo el boleto, y cuando jugué este, pensé que gané $ 2,000, pero cuando me di cuenta de cuántos ceros había, ¡me di cuenta de que eran $ 2 millones! "

Nguyen, quien compró su boleto ganador en su cumpleaños, dice que planea construir una casa para su familia con el dinero del premio.

Agustín Cantú también ganó $2 millones jugando un Instant Prize Crossword Scratchers. Compró su boleto en el Royal Donut original en Burlingame.

María Esparza Franco jugó un boleto de 50X Fortune y ganó $1 millón. Compró el boleto ganador de Scratchers en la gasolinera Rotten Robbie en Oakland Road en San José.

Finalmente, Susan Beach ganó $1 millón jugando un boleto de Sparkling Riches que compró en Tropicana Liquor en San José.