Boleto ganador de $ 1.8 millones fue vendido en supermercado en San Francisco

Un boleto del Mega Millions por un valor de $1.8 millones fue vendido en San Francisco, de acuerdo a la Lotería de California.

Funcionarios indicaron que el boleto ganador coincidió con los primeros cinco números en el sorteo realizado el martes en la noche.

El boleto fue vendido en el Supermercado Richmond New May Wah ubicado en el 707 Clement Street, en el vecindario Inner Richmond de San Francisco, dijo la lotería.

El dueño de la tienda es elegible para un bono de la lotería.

Los números ganadores del sorteo del martes fueron: 6, 23, 43, 49, 52 y el Mega número 5.

No hubo ganadores del premio mayor en el sorteo multiestatal de $ 257 millones, pero otro jugador en Kentucky acertó los primeros cinco números.

El premio mayor de Mega Millions para el próximo sorteo del viernes ahora tiene un valor estimado de $ 277 millones.