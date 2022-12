Por su heroísmo: entregan las llaves de la ciudad de Antioch a joven hispana que perdió un ojo al defender a adolescente

Bianca Palomar recibió el martes, de las manos del alcalde de Antioch, las llaves de la ciudad por su acción heroica que la llevó a perder su ojo derecho al defender a un adolescente con discapacidad.

En un emotivo acto, Bianca, de 19 años, agradeció entre lágrimas el reconocimiento.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Me siento orgullosa, a veces me siento mal porque no pensaba que esto me iba a pasar, pero ha habido cosas buenas y malas”, aseguró Bianca.

La joven perdió su ojo derecho el 12 de noviembre mientras intentaba defender a un adolescente con discapacidad que era acosado por el sospechoso que la golpeó en el restaurante Habitat Burger donde se encontraba trabajando.

Maricela Ibarra Gonzáles, madre de la joven, afirmó sentirse orgullosa ante la valentía de su hija.

“Estoy muy orgullosa de ella y hay que apoyarla para que salga adelante porque lo que hizo fue grande”, expresó Maricela.

La madre de la joven también exigió justicia por lo ocurrido a su hija.

“Queremos justicia por lo que hizo”, aseveró.

Por su parte, Lamar Thorpe, alcalde de la ciudad expresó su orgullo ante las acciones de la joven que representan los valores de la comunidad de Antioch.

“La señorita palomera es una de esas luces y brilló con valentía ante la adversidad”, expresó Thorpe.