El senador estadounidense Bernie Sanders tiene previsto llevar su campaña presidencial al este de la Bahía el lunes por lo que realizará en un mitin Richmond denominado “Bernie Get Out the Vote”.

Las puertas del evento abrirán a las 10:00 a.m. en el Craneway Pavilion ubicado en el 1414 Harbor Way South. Se espera que el mitin inicie desde el mediodía hasta las 3:00 p.m.

Los organizadores están alentando a los asistentes a que lleven sus boletas de votación al evento.