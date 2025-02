Resuelven caso de excursionista asesinada en Tilden Regional Park hace varias décadas

Una coincidencia de ADN ayudó a las autoridades a determinar que un exresidente de Martínez agredió sexualmente y estranguló a la residente de Berkeley Maria Weidhofer en Tilden Regional Park en 1990.

Autoridades anunciaron el miércoles que resolvieron el caso de asesinato de hace 34 años al comparar el ADN del asesino con el de Jon Lipari, quien se disparó y se suicidó en noviembre en su casa de Oregon.

Lipari vivía en Martínez con su familia cuando agredió sexualmente y estranguló a Weidhofer el 15 de noviembre de 1990 en un sendero cerca de Inspiration Point.

El día después del asesinato, la policía vio su camioneta Toyota azul de 1982 con una carrocería blanca estacionada en Inspiration Point. Su cuerpo fue encontrado cerca de un bosque de secuoyas aproximadamente a una milla al noroeste de Inspiration Point.

Autoridades en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana en la sede del Distrito de Parques Regionales de East Bay en Oakland dijeron que los investigadores no encontraron ninguna conexión previa entre Weidhofer y Lipari, y ningún motivo para el crimen. La policía también dijo que Lipari no tenía antecedentes de delitos violentos hasta donde sabían y que no hubo otros incidentes violentos en el área alrededor del momento del asesinato de Weidhofer.

"'Hace treinta y cinco años, nuestra familia fue irreparablemente dañada por la pérdida de María", dijo el detective del distrito de parques Christopher Rudy, leyendo una declaración de la familia de Weidhofer. "'En los años siguientes, nuestros padres ... lucharon poderosamente con las repercusiones psicológicas, incluida la frustración de saber que el perpetrador probablemente todavía estaba libre. María, la familia y el mundo ... han sido engañados descuidadamente y privados de su futuro. ''

La familia dijo que estaban agradecidos de que los investigadores no se rindieran.

"'Recordaremos a María como un alma gentil que perseguía sus sueños como artista y panadera en la comunidad del Área de la Bahía que amaba. Nuestro deseo es que sea recordada por la persona que era y no por lo que le pasó".

En 1997, la evidencia biológica encontrada en Weidhofer fue enviada a un laboratorio criminalístico del condado Contra Costa para su análisis de ADN. No se encontraron coincidencias en ese momento.

Rudy dijo que en 2020, la policía del distrito de parques comenzó a trabajar con el FBI y sus técnicas avanzadas de ADN. "A través de esta investigación, se determinó que Jon Lipari era un sospechoso potencial y luego se convirtió en nuestro principal sospechoso en 2024", dijo Rudy. "A través de esta investigación, determinamos que la fiesta vivía en Gold Beach, Oregon".

Rudy dijo que no había evidencia de que Lipari supiera que era sospechoso cuando se suicidó.

Weidhofer tenía 32 años y era nativa de Claremont en el condado Los Ángeles. Se graduó de la Universidad de California en Davis con honores en arte de estudio y trabajó para una panadería macrobiótica en Emeryville.

Corría regularmente por el sendero Nimitz Way, adyacente al estacionamiento de Inspiration Way. Los investigadores dijeron que en ese momento el sospechoso había estado al acecho en un banco cerca de la entrada del sendero.