Benicia podría exigir el uso de mascarillas en interiores

Con el surgimiento de la variante Delta, se espera que el Ayuntamiento de Benicia exija que se usen mascarillas dentro de los edificios públicos de toda la ciudad.

La medida se produce cuando los condados del Área de la Bahía han restablecido los mandatos de máscaras en interiores a medida que han aumentado los casos de COCID-19, especialmente los relacionados con la variante Delta. El condado Solano no ha instituido un mandato de máscara.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El alcalde de Benicia, Steve Young, expresó su frustración por la falta de acción del Departamento de Salud Pública del condado Solano.

"El condado no está dispuesto a ordenar un mandato de máscara, por lo que el consejo de Benicia tiene que intervenir y hacerlo", dijo Young el lunes.

Young también se preguntó por qué la funcionaria de salud del condado Solano, la Dra. Bela Matyas, no solicita una nueva orden para el uso de mascarillas.

"Sí plantea la pregunta de qué sabe el Dr. Matyas que el resto de los funcionarios de salud pública del Área de la Bahía no saben", agregó Young.

Contactado por teléfono el lunes por la noche, Matyas dijo que no había evidencia de que un mandato del uso del tapabocas ayudaría a detener la transmisión de COVID-19 para los residentes del condado Solano.

"Los datos muestran que se está difundiendo a través de eventos sociales", agregó Matyas.

Matyas dijo que la ciudad de Benicia es libre de instituir un mandato de máscara. "I genuinely don't believe it is needed (for Solano County)," Matyas said.

Los datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran un aumento del 34% en los casos de COVID-19 en el condado desde el 14 al 21 de agosto.

Young dijo que la ciudad tenía un mandato del uso de mascarillas hasta junio, cuando el estado comenzó a suavizar las restricciones de las máscaras.

El mandato sobre el uso del tapabocas en Benicia requeriría que todas las personas de 12 años o más usen cubierta facial cuando estén dentro de un edificio abierto al público. Estos espacios incluyen tiendas de abarrotes, lavanderías, edificios de oficinas comerciales y restaurantes, entre otros.

En la ciudad de Vallejo, todas las personas que ingresan a los edificios de la ciudad, independientemente del estado de vacunación, deben usar una máscara facial, dijo la portavoz de Vallejo, Christina Lee.

Lee dijo que el Ayuntamiento de Vallejo podría considerar una acción similar a la que está tomando Benicia, pero lo más pronto que podría suceder sería en septiembre.

La reunión especial del Ayuntamiento de Benicia comenzará el martes a las 6:00 p.m.