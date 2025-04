Chico´s Taquería conquista el paladar de residentes de Benicia

Chico´s Taqueria ha conquistado el paladar de los residentes de Benicia que acuden al restaurante a probar desde posole hasta tostadas francesas.

“Somos famosos por las carnitas estilo de Yucatán, mi esposo es de Guerrero y él tiene influencia del chorizo. Es un mix de una ciudad y de otra ciudad, y ahora que estamos aquí en Estados Unidos tenemos comida de Estados Unidos y más moderna”, explicó Martha Ramírez, dueña del restaurante.

Los clientes pueden disfrutar un tradicional taco, un pozole o un burrito, pero también los vistosos, virales platillos que coleccionan likes en las redes sociales.

“Para satisfacer a todos, a los jóvenes y también como a mis padres”, indicó Martha.

La idea surgió de Martha, al emular un restaurante que sus padres cerraron durante la recesión, pero poniéndole un toque, el toque de la generación que, como ella, es de aquí y también de allá.

“Mi esposa se encarga de lo demás y yo me meto en la cocina a servir a la gente”, explicó Francisco Román, dueño del negocio.

Francisco ama tanto cocinar que también tiene su propia historia, todo comenzó con la cocina de su mamá cuando tenía 11 años.

“Yo tanto que la quería ayudar, que llevé el ceviche de la cocina a la mesa y tropecé y se cayó el ceviche. Comencé a llorar y ella me dice “está bien mijo vamos a la tienda para hacer más, pero lo vas a hacer tú”, recordó Francisco.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Ese fue su primer plato y nació del amor.

“ Y no me regañó, me dio un abrazo y me dijo que estaba bien y en ese momento ya no paraba de estar en la cocina con mi mamá y me enseñó todo lo que yo sé”, afirmó Francisco.



Chico´s Tacos tiene 3 años, pero la aventura de este matrimonio comenzó hace 11 cuando se casaron, ya tienen tres hijos, uno más en camino, al igual que otro restaurante.

“Queremos abrir otro local en Martínez, ese es el plan”, aseguró Francisco.





Aunque también buscan abrir otro tipo de negocio. “Otra meta es abrir una panadería, porque nos encanta. El flan de ella está bien bueno”, aseveró Martha.