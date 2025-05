Bendecida de tenerla: joven le agradece a su madre tras lucha contra cáncer

Marisol Rubio es la primera concejal latina de la ciudad de San Ramón, pero además de líder, su vida ha sido un ejemplo de lucha contra el cáncer.

Esta enfermedad tocó a su hija desde que era bebé

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Alejandría, hija de Marisol, tiene 29 años, pero fue cuando tenía dos meses que su mamá, notó problemas en su desarrollo.

“Cuando uno lo está vistiendo y vi la cabeza se le caía, y me pareció extraño”, indicó Marisol.

Tras una larga lucha descubrieron un tumor en su cerebro, las esperanzas de vida eran tan pocas, que hasta la remitieron a un hospicio, sin embargo, Marisol no se rindió e investigando, pidió una mezcla de tratamientos, que ante la sorpresa de muchos funcionó.

“Yo creo en un Dios y yo creo que me estaba guiando, y no sé cómo lo hice, porque yo solo tenía 23 años, imagínese, como lo sabía”, explicó Marisol.

Sin embargo, a consecuencia del cáncer, nervios de la cara de Alejandría y de otras partes del cuerpo quedaron afectados, años después vendrían nuevas luchas.

“Que ella de pronto no iba poder volver a comer por la boca y que de pronto no iba a hablar, y eso era muy difícil como mamá, porque uno quiere escuchar a sus hijos, cenar con sus hijos”, aseguró Marisol.

Una vez más, las superarían, estabilizada Alejandría ingresó a la escuela y con lo aprendido Marisol decidió estudiar biología molecular y celular en la Universidad de California en Berkeley, de donde se graduó, quería ser doctora.

“Porque creo que tenía un talento natural”, dijo Marisol.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Su enfoque cambió cuando notó que el desarrollo escolar de Alejandría no sería suficiente sin ella al lado.

“No solo ser su mamá, pero su instructora maestra, 4 horas al día 6 días a la semana me sentaba y repasaba todo”, indicó Marisol.

Así, con su vocación de servicio a otros, terminó encausándose en la política, Alejandría estudia una doble licenciatura en UC Davis, que incluye psicología, aún en estos nuevos caminos, la vida sigue poniendo pruebas.

“Tengo 5 tumores con los que he estado viviendo”, relató Alejandría.

Valientes y guerreras las dos, se celebran una a la otra, con la confianza de salir adelante.

“Yo siempre tenía temor de si algo me pasa va a estar sola, aunque me tocó sacrificar mis propias metas profesionales lo hice para asegurar que ella tuviera un buen futuro”, aseveró Marisol.

Son amigas, grandes aliadas, pero, por encima de todo, madre e hija, el mejor regalo de una para la otra.

“Ella me hizo una mejor persona, porque me hizo más humilde”, dijo Marisol.

“Estoy muy bendecida y afortunada de tener una madre como ella, espero seguir haciéndola sentir orgullosa de mi”, expresó Alejandría.