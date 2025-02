Agrupación Warango celebra sus raíces peruanas a través de la música en el Área de la Bahía

La agrupación musical Warango, con influencias de ritmos afroperuanos, se esmera por celebrar sus raíces y su cultura en el Área de la Bahía.

El cajón es más que un instrumento musical para Pier Padilla, director de Warango.

“Es parte de la identidad de un pueblo. Un pueblo que se ha dispersado entre la costa, la Sierra, la Selva del Perú y que ha generado unión, identidad, orgullo”, indicó Pier.

Y un sentido de pertenencia para afroperuanos como él.

“No sé ser de otra manera. No soy afroperuano en Perú y aquí soy un latino más, no, yo soy afroperuano donde voy. Desde que me despierto hasta que me acuesto”, dijo Pier.

Pier también es percusionista de Warango, una agrupación musical que nació en Oakland en el 2019.

Su nombre proviene del árbol huarango, el cual crece en la costa del país sudamericano, y es donde principalmente está establecida la población afrodescendiente. Pierr explicó que el huarango se caracteriza por su resistencia.

Algo que busca transmitir con sus canciones.

“Ritmos tradicionales, pero agregamos acordes diferentes”, dijo Kyla Danysh, violinista.

Kyla es violinista con experiencia en jazz.

“Lo que hago normalmente no se escucha en la música afroperuana”, afirmó Kyla.

Javier Trujillo toca la guitarra con influencias de música clásica.

“La fusión vendría a ser en cuestiones de armonía, porque la música afroperuana es muy rica en parte rítmica”, aseguró Javier.

Y a través de esta creación, Warango ve la música y la danza como una herramienta.

“A través de la música, contar historias de la cultura afroperuana. Contar historias de su gente, de su pueblo”, dijo Javier.

En este mes en honor a la historia afroamericana esperan demostrar la diversidad dentro de la diáspora africana.

“Todo emigrante, país de dónde vienes, es tu deber ser embajador de tu cultura”, enfatizó Javier.

Warango tendrá su próxima presentación el 22 de marzo en el Brava Cabaret, localizado en el Distrito de La Misión en San Francisco, donde además estarán celebrado su sexto aniversario.