Negocios y estudiantes se unen al movimiento Un Día sin Inmigrantes en el Área de la Bahía

Activistas del Área de la Bahía estan cumpliendo su promesa de no descansar hasta que vean un alto a las deportaciones.

“Nosotros estamos aquí para los que no pueden. Queremos enseñarles que no nos vamos a vencer”, aseguró Dulce Zaragoza, manifestante.

El domingo, manifestantes retornaron a la esquina de Story y King Road al este de San José para continuar alzando la voz por los derechos de los indocumentados, lugar donde ya se habían registrado otras marchas similares desde el martes de esta semana.

“Tengo muchos seres queridos que por miedo no están yendo a trabajar, no están llevando a los niños a las escuelas y eso es lo que no queremos, no queremos la opresión de Trump”, indicó un manifestante que no fue idenficado.

Algunos de los asistentes aseguraron que participarían el lunes en Un Día sin Inmigrantes, un movimiento que le pide a la comunidad no ir al trabajo, la escuela y no hacer compras para mostrar el aporte económico de los inmigrantes.

“No voy a ir a la escuela. yo tengo 2 trabajos, pero tenemos que sacrificar para poder hacer un cambio”, indicó Zaragosza.

“Mañana nuestros hijos no van a ir a la escuela y vamos a estar en casa para no consumir ningún tipo de producto”, dijo Edgar Flores, padre de familia.

Algunos negocios de la Bahía también cerrarán sus puertas en solidaridad.

“Aquí en Livermore, Monica’s vamos a estar cerrados mañana lunes para apoyar un Día Sin Inmigrantes”, aseguró Arianna Norte, restaurante Monica’s.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

En Oakland, organizadores también estan invitando al público a una manifestación en nombre de Un día sin Inmigrantes.

“No vamos a dejar que estén separando nuestras familias y se lleven y deporten a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos”, aseveró José Lagos, vocero de BAMN.

La manifestación se realizará el lunes a las 11:30am en Fruitvale Plaza.

“Y creo que vamos a seguir viendo más acciones alrededor de defensas de inmigrantes y también contra otras pólizas de Trump”, afirmó Lagos.

Mientras en Sonoma, según la organización Raizes Collective, al menos dos docenas de alumnos de la preparatoria Rancho Cotati se ausentaran de las aulas.