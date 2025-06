La Tarjeta Roja es gratuita, pero en TikTok la venden por hasta $124

Ante las detenciones de ICE que se han registrado a lo largo del estado y del país en los últimos días hay quienes se aprovechan del pánico y están ofreciendo en venta la conocida “Tarjeta Roja” un recurso para inmigrantes que cuenta con información sobre sus derechos constitucionales en caso de que los agentes federales lleguen a su puerta.

Los anuncios que se han vuelto virales han sido publicados en TikTok. En ellos ofrecen la tarjeta roja desde $15 hasta $124.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Una voluntaria de la Red de Respuesta Rápida del condado Santa Clara les recordó a las personas que esta tarjeta es gratuita.

Para conseguir una de estas tarjetas, puedes simplemente acudir a organizaciones como Amigos de Guadalupe en San José de lunes a viernes de 9:00 p.m., a 5:00 p.m., o la puedes descargar aquí.

Por su parte, la voluntaria de la Red de Respuesta Rápida aseguró que a diario las reparten en la comunidad.

“Cada alcance que hacemos, por lo menos yo creo que llevamos unas mil, dos mil tarjetas”, indicó la voluntaria que no fue identificada.

Ella aseguró que las tarjetas están cumpliendo con su función.

“Fue inmigración a la casa de esta persona, y la persona les enseñó la tarjeta por la ventana. Los agentes vieron la tarjeta y se fueron”, aseveró la voluntaria.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Es importante resaltar que la Tarjeta Roja no es un documento legal, es simplemente un recurso de ayuda para que las personas puedan ejercer su derecho de guardar silencio.

Recuerda en caso de que agentes federales toquen a tu puerta tienes derecho de no abrir la puerta, de no contestar ninguna pregunta, de no firmar nada y si estás fuera de tu casa, puedes preguntarle al agente si tienes la libertad de irte. Si estás dentro de tu hogar, puedes mostrar la tarjeta por la ventana o pasarla por debajo de la puerta.