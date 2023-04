Hispana busca rescatar la cultura hispana a través del teatro

Verónica Meza, directora y fundadora del teatro Nahual se ha propuesto llevar un mensaje de identidad al público, rescatando la cultura hispana con obras en español de índole social y político.

La semilla en el arte del teatro fue sembrada durante la infancia de Verónica.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"Me lancé a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura de literatura y teatros”, indicó Verónica.

Tras obtener su licenciatura se sumergió en el mundo del teatro.

"Teatro comunitario, teatro en los parques, pasar el botecito para que te den las monedas cuando estábamos en la universidad”, dijo Verónica.

Debido a problemas de salud decidió mudarse con su familia a Los Ángeles, y eventualmente en el 2001, llegó al Área de la Bahía donde notó que algo hacía falta.

"Me dijeron, no hay teatro en español, dije cómo es posible , dije bueno qué pasó aquí, por qué no empezamos algún proyecto de teatro en español", aseguró Verónica.

Esta hispana dice que de allí nació la idea de crear la primer obra de teatro en español.

"La idea de montar teatro en español surgió de sacar una caricatura de Eduardo del Río Ríos y la convertimos a teatro, la transformé o la adapté al teatro y se llama o se llamó La Otra Cara de mi”, afirmó Verónica.

Verónica relata que dicha obra fue presentada en la Plaza de la Herencia Mexicana en San José y la respuesta del público fue buena, por lo que decidió fundar el teatro Nahual en 2003.

"Teatro Nahual ha tenido la misión de brindar educación y entretenimiento, de decir este es nuestro idioma, estas son nuestras culturas, siéntete orgulloso”, aseveró Verónica.

Obras de índole social y político. Algunas obras las presentan en escuelas con el objetivo de hacer que los alumnos valoren sus raíces.

"Es importante aprender inglés porque vivimos en EEUU., es importante seguirse preparándose, pero no avergonzarse de nuestra cultura, de nuestras raíces de quienes somos como seres humanos", puntualizó Verónica.

Meza busca que la gente latina se involucre más en la cultura, en el arte y en el teatro.

"Esto ha nutrido mi vida y me ha llevado yo pienso a seguir soñando y a seguir creando”, añadió Verónica.

En el teatro Nahual también dan cursos de actuación para adultos, jóvenes y niños de todas las nacionalidades.