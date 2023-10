Incrementan seguridad en sinagogas de la Bahía ante amenaza de Hamas

El líder de la organización Hamas nombró el viernes como “El Día de Jihab”, haciendo un llamado a sus simpatizantes a lo largo del mundo a salir a las calles y enviar un mensaje de furia y apoyo a Palestina

Agencias del orden a lo largo del Área de la Bahía están incrementando su vigilancia en sinagogas y escuelas judías en respuesta estas a declaraciones, mientras que familias israelíes están tomando medidas de precaución extra.

“Nos la pasamos viendo las noticias en dos planos a ver que está pasando, mi hija está en casa y cambia la rutina porque está en casa, y sentir que tenemos que tener cuidado, tengo acá una bandera de Israel y la quisiera tener en la puerta, pero no podemos hacerlo porque seriamos blanco y no me parece justo”, dijo Carol Zarate, residente de Palo Alto.

Carol es una argentina israelí que vive en Palo Altos, su esposo es judío y explica que su hija pidió no ir a la escuela tras amenazas globales del líder de la organización Hamás.

Aún con esta amenaza, un grupo que apoya a Israel se reunió frente a la alcaldía de San Francisco decididos a alzar sus voces pidiendo la liberación de las más de 100 personas que fueron secuestrados por Hamas en Israel.

“Me siento muy bien teniendo este apoyo. Yo me siento muy protegida acá en San Francisco porque sé que la policía está conmigo”, indicó Esti Shohat Rozenfeld, miembro de unXeptable.

Durante la demostración se vio en la plaza un gran número de uniformados.

La policía de San Francisco fue uno de los departamentos que envió un comunicado anunciando que están patrullando lugares de culto y otros centros comunitarios que han expresado preocupaciones, mientras que el Departamento de Policía de San José también anunció que desplegará personal de Operaciones Especiales y oficiales para patrullar activamente los lugares de culto en la ciudad.

“Es parte de lo que hacen, el impartir miedo, lo único que les digo en general es que si nosotros tenemos miedo tendríamos que tener todos miedo porque ellos no solo van a atacar a uno o dos judíos que no se ven judíos se ven personas, van a atacar a toda la comunidad, hay que cuidarse especialmente porque amenazaron y estas personas siempre están ahí”, aseguró Carol.

Aun así, dicen que continuarán firmes porque, aunque estén lejos tienen familia en Israel, muchos explican tienen seres queridos desaparecidos tras los ataques de Hamas.

Autoridades también le están pidiendo a la comunidad que teniendo en consideración las circunstancias, si ven una amenaza o comportamiento sospechoso que lo reporten a la policía.