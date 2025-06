Incendios en la Bahía: equipos responden a incendios en Álamo, Rodeo y San José

Varios incendios se reportan a lo largo del Área de la Bahía el lunes.

A continuación, las las últimas actualizaciones sobre estos siniestros:

Bomberos respondena un incendio de vegetación en el Parque Cathedral Oaks, al sur de San José.

El fuego ha consumido aproximadamente 1/2 acres.

Se recomienda evitar la zona.

Bomberos responde a un incendio de vegetación en Rodeo.

El incendio quemó 62 acres en el área de Clays Court y Sterling Drive.

El incendio se reporta en la cuadra 2300 de Alameda Diablo.

Bomberos emitieron una advertencia de evacuación.

La Oficina del Alguacil del condado Contra Costa emitió una advertencia de evacuación para los residentes del área entre Blackhawk Road y Green Valley Trail en Diablo.

Funcionarios levantaron la advertencia de evacuación antes de la 1:45 p.m.

Para más información haz clic aquí .

Costa County Office of the Sheriff. An 'ALL CLEAR' has been issued for the fire in Diablo. Please feel free to resume [ Msg 2 of 3 ]