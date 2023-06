Restaurante El Señor SiSig una fusión de sabores de la cocina asiática y mexicana

Un restaurante filipino-mexicano promete deleitar el paladar de los residentes del Área de la Bahía con la mezcla de sabores de estas dos culturas.

"We have el señor burrito, con arroz, frijoles, pico de gallo, cilantro, crema, y you like it picante,we can put more jalapeños", explicó Gil Payumo, chef y dueño de El Señor SiSig.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La auténtica mezcla de las dos culturas crea el balance perfecto para seguir atrayendo a los entusiastas de la buena cocina asiática y mexicana.

"El sabor es más filipino, el wrapping, el envuelto de los burritos de los tacos eso es mexicano", indicó Ángela, supervisora del restaurante.

Gil, asegura que, en los últimos 13 años, el éxito de su comida ha sido tan grande que no solo están ubicados en Oakland y en San Francisco, si no también pasean por las calles de la Bahía con sus camiones de comida.

Todo este éxito se debe a dos importantes razones.

"Creo que es la combinación de los dos países, y también que ellos, tienen como prioridad tratar a todo mundo como familia", dijo Ángela.

En su menú ofrecen burritos, tacos y lumpias, sin embargo, Gil afirma que el plato favorito de sus clientes es el tocino burrito.

“Es con tocino , es a filipino carne, es mucho sabor dulce , es rojo. It comes con arroz, tomate, huevo y vinagre on top", indicó Gil.

Sin duda alguna, la diversidad gastronómica en el Área de la Bahía es muy amplia y diversa.

Y esto hace que restaurantes como el Señor Sisig, continúe teletransportando a la gente al paraíso de esta fusión filipino-mexicana.

"Como que los lleva un ratito de viaje a las filipinas, y también un ratito prueban el sabor mexicano más que nada el picante", aseveró Ángela.