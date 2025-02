Río atmosférico en la Bahía: evacuaciones, inundaciones y cierre de calles

El río atmosférico que afecta al Área de la Bahía ya comenzó a causar estragos a lo largo de la región incluyendo inundaciones, y cierres de carreteras.

A continuación, te mostramos los problemas que se han registrado hasta el momento.

Cierran carriles en la 580 en Hayward

La patrulla de caminos informó que dos carriles de la autopista al norte de Dixon Landing Road fueron cerrados debido a inundaciones.

Autoridades recomendaron a las personas que estén en el área que conduzcan con precaución.

I-880 northbound, north of Dixon Landing Road there is flooding in lanes #5 and #6. Please use caution when driving through the area. ⚠️ pic.twitter.com/PoKJmW3kTL