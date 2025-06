¿Viajarás por carretera durante el verano? Esto recomiendan abogados de inmigración

Según varios estudios este verano más de 110 millones de personas viajarán en el país, para muchos inmigrantes indocumentados con la entrada en vigencia del Real ID la única opción para salir de sus ciudades es viajar por carretera.

"Entendemos que las personas tienen que vivir sus vidas y parte importante es viajar no por el hecho de no tener documentación no quiere decir que no quieran vivir sus vidas", indicó Sergio López, vocero de Contra Costa Immigrant Rights Alliance.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

De hacer viajes hay que tener precaución por lo que Telemundo habló con un abogado experto para obtener recomendaciones.

"Ahora sí lo vamos a hacer de preferencia que sea a estados, pero inmigrantes y no exponernos de más hay estados más severos que otros", afirmó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

La organización Immigrants Rising cuenta con un mapa con los estados que tienen leyes más proinmigrantes y en morado lo que son más antiinmigrantes.

"Recomendaría cerca de la Bahía o al norte del estado incluyendo Washington, Oregón que son más proinmigrantes y tienen menos coordinación con inmigración", dijo Rodríguez.

Es importante saber que si un agente federal te detiene tienes derechos.

"Usted no tiene la obligación de contestar nada a ningún oficial más que dar tu identificación. No firmar ningún documento, permanecer en silencio, si tienes un documento migratorio puedes mostrárselo a inmigración", aseguró Rodríguez.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

También puedes tomar en cuenta los siguientes consejos:

Ten todos sus documentos a mano

El gobierno te puede pedir tu teléfono, pero no les tienes que dar la clave

Designe a 2 personas que puedan tener acceso a tu información, documentos, familiares y abogados.

En caso de cometer una infracción y ser detenido es importante mantener la calma, el silencio y mostrar la identificación que tienes el derecho a conducir. También recuerda, si que si te detienes no huyas.

Expertos en inmigración aconsejan hacer una lista de chequeo, es decir, asegurarte en quién vaya a conducir tenga una licencia válida, ten la registración del carro, el seguro vigente.