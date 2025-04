Envió una caja a través de agencia de paquetería en Hayward, pero nunca llegó a su destino

Un residente, quien prefirió mantenerse en el anonimato, contactó a Telemundo 48 para expresar su preocupación luego de haber enviado una caja a través de una empresa de paquetería al este de la Bahía en noviembre de 2024 y continúa a la espera de que llegue a El Salvador.

“Ya llevamos básicamente seis meses en esta larga historia, de querer saber qué pasó con nuestro paquete”, indicó el afectado. “Hay personas que han mandado hasta tres cajas con ellos y hasta la fecha pues no hay respuesta ni para ellos ni para nosotros”.

Telemundo 48 ha recibido mensajes por WhatsApp de otros clientes que aseguraron que están en la misma situación y con la misma empresa: enviaron cajas con mercancía a Centroamérica hace varios meses, pero hasta el momento no han sido entregadas.

Algunos nos dijeron que ya tomaron acción realizando una denuncia con la policía de ciudad, otros con el BBB.

Por su parte, el dueño del negocio que está siendo señalado se comunicó con nosotros ya que quería aclarar la situación pues afirmó que dichos reclamos de robo son falsos.

En un comunicado que nos envió, ofreció disculpas a sus clientes y en parte dijo:

"Durante los últimos meses, han tenido serios inconvenientes con varias empresas de consolidación de carga con las que trabajaban para el envío de paquetes a Centroamérica".

La persona también nos envió por mensaje de texto varias fotos y videos que supuestamente muestran, cómo algunos de los paquetes extraviados fueron encontrados y siguen procesándolos para que finalmente lleguen a sus destinos.

En medio de la situación, quedan clientes que no saben cómo proceder.

“Desconozco cuál es el proceso, el procedimiento para hacer un reclamo o acudir y pedir ayuda, ¿verdad? no, no he hecho ninguna gestión al respecto”, aseguró un afectado

Hablamos con un abogado penalista para saber qué se puede se puede hacer si uno se encuentra en una situación similar.

“Si hay muchos casos en situación similar, es posible que la policía tenga interés en algo así de que investiguen esta situación”, indicó Rubén Muñoz, abogado penalista.

Muñoz explicó que en situaciones en que crean que un contrato no ha sido cumplido, hay opciones.



“Una opción simple es traer una demanda en un tribunal, y demandar a esta persona por el valor de lo que han mandado. Esta podría ser sin abogado y sin dar unas formas, te da una cita y bueno, estudia en corte y tienes que probar lo que ha pasado”, dijo Muñoz.

En cuanto a la persona acusada puede también defenderse si tiene las pruebas y documentos para comprobarlo.

“Si hay acusaciones contra de él desde que extravió los paquetes con un recibo de probar. Sí, bueno, si él puede demostrar que el paquete fue entregado, pues entonces esa acusación no tiene mérito. Entonces se defiende bajo lo que un cliente pueda probar”, aseveró Muñoz.

Por su parte, la vocera del Better Business Bureau recuerda que también puedes verificar el estado de cada compañía en su sitio web antes de realizar transacciones.

“La información que nosotros tenemos es pública y también para poner una queja es totalmente gratis. Nosotros no cobramos para obtener los servicios de los consumidores”, enfatizó Alma Galván, vocera del BBB.

El dueño del negocio aseguró, a través de un comunicado, que continuará operando, realizando envíos mediante sus propios contenedores, pero sin usar las empresas previas.