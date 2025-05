Primero de Mayo en la Bahía: activistas alzan la voz por los derechos de los trabajadores y la justicia para inmigrantes

Desde manifestaciones por los derechos de los trabajadores hasta marchas por la justicia social, activistas de todo el mundo dieron inicio a las manifestaciones del Primero de Mayo el jueves.

En algunos países, es un día festivo en honor al trabajo, pero los activistas que planean marchas en Estados Unidos afirman que gran parte de su mensaje se centra en la lucha contra las políticas del presidente Donald Trump dirigidas a los inmigrantes, los trabajadores federales y los programas de diversidad.

Se esperan miles de personas en las manifestaciones desde el Área de la Bahía hasta Tokio. Sin embargo, en algunas partes de EEUU., se espera que el miedo sembrado por la administración Trump mantenga a algunos inmigrantes en casa.

Manifestaciones del Primero de Mayo en el Área de la Bahía

En Berkeley, maestros, padres y estudiantes se congregaron las clases en la mañana frente a varias escuelas. Las manifestaciones se centraron en exigir un mejor contrato docente con el distrito y en oponerse a los recortes propuestos a la financiación federal.

"Estamos luchando", dijo Daniel Krasnor, maestro de segundo grado en el Distrito Escolar Unificado de Berkeley. Estamos luchando para llegar a fin de mes y, si no podemos estar sanos, no podemos cubrir nuestras necesidades básicas; obviamente, no podemos cuidar de estos niños.

Los recortes y las políticas federales también son una prioridad en San Francisco, donde un grupo se manifestó en la plaza del BART de 24th Street y Mission STreet. Los activistas también marcharon hasta el Ayuntamiento.

Los organizadores afirmaron que luchan por los derechos de los trabajadores y la justicia para los inmigrantes. También denuncian el impacto del cambio climático en las comunidades inmigrantes.

Al sur de la Bahía, se espera una marcha hasta el Ayuntamiento de San José por la tarde.

Trabajadores, inmigrantes y líderes comunitarios al este de la Bahía también marcharán desde la estación Fruitvale del BART en Oakland hasta el Parque San Antonio.

Se espera que el tráfico en la zona de las manifestaciones se vea afectado.

¿Qué es el Primero de Mayo?

El Primero de Mayo o Día Internacional de los Trabajadores, tiene sus orígenes en una época turbulenta y crucial de la historia laboral estadounidense, que se remonta a más de un siglo.

En la década de 1880, los sindicatos que luchaban por mejores condiciones laborales comenzaron a abogar por una jornada laboral de ocho horas con manifestaciones y huelgas generalizadas. En mayo de 1886, una manifestación laboral en Chicago se tornó mortal cuando se lanzó una bomba y la policía respondió con disparos. Varios activistas laborales, la mayoría inmigrantes, fueron condenados por conspiración para incitar a la violencia, entre otros cargos. Cuatro fueron ahorcados.

Posteriormente, los sindicatos recomendaron que se honrara a los trabajadores cada 1 de mayo. Una escultura en la plaza Haymarket de Chicago los conmemora con una inscripción que dice: "Dedicado a todos los trabajadores del mundo".

Manifestaciones y disturbios del Primero de Mayo

En los últimos años, se han producido marchas, manifestaciones y disturbios del Primero de Mayo en todo el mundo, donde sindicatos presionan por mejores derechos para los trabajadores, grupos denuncian sus quejas económicas o activistas exigen el fin de la guerra en Gaza.

Si bien la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, ha habido enfrentamientos con la policía.

El año pasado, la policía de París lanzó gases lacrimógenos mientras miles de manifestantes marchaban por la capital francesa exigiendo mejores salarios y condiciones laborales. En Nueva York, las manifestaciones del Primero de Mayo coincidieron con el aumento de la tensión en los campus universitarios por los campamentos estudiantiles propalestinos, lo que resultó en numerosas detenciones.

Este año, organizadores en numerosas ciudades, incluida Nueva York, hacen un llamado a la unidad entre diversas causas y grupos.

“Nos organizamos por un mundo donde cada familia tenga vivienda, atención médica, salarios justos, protección sindical y seguridad, independientemente de su raza, estatus migratorio o código postal”, declaró la Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva York en un comunicado.

Otras manifestaciones notables en Estados Unidos incluyen una concentración de trabajadores en el Ayuntamiento de Filadelfia con el senador de Vermont Bernie Sanders y manifestaciones en el Capitolio del Estado de Colorado y en Los Ángeles, Seattle y Washington, D.C.

Marchas del Primero de Mayo por la inmigración

Si bien los derechos laborales y de los inmigrantes están históricamente entrelazados, el enfoque de las manifestaciones del Primero de Mayo en Estados Unidos se centró en la inmigración en 2006. Fue entonces cuando aproximadamente un millón de personas, incluyendo casi medio millón solo en Chicago, salieron a las calles para protestar contra la legislación federal que habría tipificado como delito grave vivir en Estados Unidos sin permiso legal.

Desde entonces, las multitudes en las manifestaciones del Primero de Mayo han disminuido, debido a la división de grupos de defensa y al cambio de ámbitos de activismo, como el de los derechos de los votantes.

Este año en Chicago, los organizadores afirman que el activismo, que comenzó el jueves, se extenderá hasta el Cinco de Mayo con boicots y huelgas. Su enfoque se centra en los derechos de los trabajadores, pero también en la creciente retórica antiinmigrante de la administración Trump.

Los organizadores reconocen un efecto disuasorio en las comunidades inmigrantes desde que Trump ha tomado medidas enérgicas contra la aplicación de la ley, especialmente en las llamadas ciudades santuario, como Chicago. Se espera una menor cantidad de inmigrantes, pero están ampliando su alcance a más sindicatos, incluyendo a maestros y enfermeras.

“Hay mucho miedo”, dijo Omar López, organizador de Chicago desde hace mucho tiempo.

¿Quién celebra el Primero de Mayo?

En algunos países, el Primero de Mayo es un día festivo para los trabajadores, como Francia, Kenia y China, donde dura cinco días. En Rusia, las celebraciones del Primero de Mayo, lideradas por los comunistas, solían ser multitudinarias.

También es una celebración tradicional de primavera que se celebra de maneras que no implican marchas en las calles ni desobediencia civil.

En Hawái, el Primero de Mayo se llama Lei Day (Día del Lei), que no es un día festivo oficial, sino una celebración estatal de la cultura hawaiana y el espíritu aloha mediante la creación y entrega de lei (un collar de flores).

En otros lugares, la gente conmemora la festividad dejando cestas del Primero de Mayo llenas de regalos y flores en las puertas de sus amigos. La ciudad de Annapolis, Maryland, celebrará su 70.º Concurso de Canastas del Primero de Mayo, donde residentes y negocios se superan entre sí para conseguir los mejores arreglos florales.

“Es la forma en que nuestra comunidad despide el invierno y da la bienvenida a la belleza y la energía de la primavera”, declaró el alcalde de Annapolis, Gavin Buckley.